Wenn die Legenden die legendäre Arena stürmen

2026 wird nicht nur wegen der Fußball-WM ein prächtiges Jahr. Im Frühsommer wartet auf die Fußballfans zudem ein legendäres Schmankerl! Gemeinsam mit dem Verein „Copa Pele“ bringt die „Steirerkrone“ Österreichs verdienstvollste Legenden auf einen der ehrwürdigsten Fußballplätze des Landes – in die Grazer Gruabn!
Die Stars der Copa Pele wie Ivo Vastic, Andi Herzog, Andi Ogris, Toni Pfeffer, Christoph Leitgeb, Peter Pacult oder seit Neuestem auch Jakob Jantscher touren wieder durch Österreich und lassen nicht nur die Herzen von nostalgischen Fußballfans höherschlagen. Diesen Sommer steigt in der legendären Grazer Gruabn aber das absolute Highlight, wenn sich die Legenden bei der COPA Eleven am 25. Juli mit Hobby-Kickern messen!
Für das Sommer-Highlight sind nur noch wenige Restplätze für Teilnehmer verfügbar. Gecoacht werden sie von den Ikonen Walter Schachner, Mario Haas und Hannes Reinmayr. Zur Vorbereitung gibt’s zwei Trainings in der alten Heimstätte des SK Sturm am 16. und 23. Juli. Für 180 Euro gibt’s den COPA-Eleven-Startplatz plus Matchtrikot und Hose dazu, weiters zwei Tickets für Begleitpersonen sowie die Trainings mit den Legenden.
Der offene Kartenverkauf für das Kult-Event läuft auf Ö-Ticket, für Unternehmen und Sponsoren gibt’s noch die Möglichkeit, Sponsorflächen auf den Trikots via Brust- oder Rückenaufdrucken zu erwerben. Die Trikots dürfen nach dem Event behalten werden. Fiebern auch Sie mit im Kult-Stadion!
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