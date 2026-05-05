Wenn die Legenden die legendäre Arena stürmen

Für das Sommer-Highlight sind nur noch wenige Restplätze für Teilnehmer verfügbar. Gecoacht werden sie von den Ikonen Walter Schachner, Mario Haas und Hannes Reinmayr. Zur Vorbereitung gibt’s zwei Trainings in der alten Heimstätte des SK Sturm am 16. und 23. Juli. Für 180 Euro gibt’s den COPA-Eleven-Startplatz plus Matchtrikot und Hose dazu, weiters zwei Tickets für Begleitpersonen sowie die Trainings mit den Legenden.