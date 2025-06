Staatsanwaltschaft besichtigte erstmals Bayesian

Die Gutachter der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Termini Imerese haben am Freitag eine erste Besichtigung des Segelschiffs „Bayesian“ durchgeführt, das in der Nacht des 19. August letzten Jahres in den Gewässern von Porticello nahe Palermo gesunken war und vergangene Woche geborgen wurde.