Eine Finanzspritze für das Projekt Spritzentausch

Sterile Utensilien und Beratung

Neben der Ausgabe von sterilen Utensilien für den Konsum umfasst es auch die individuelle Kurzberatung, insbesondere hinsichtlich der Aufklärung zu Risiken, sowie den Aufbau tragfähiger Beziehungen zu den schwer erreichbaren Jugendlichen. Die Stadt Innsbruck unterstützt das Projekt mit einer Subvention in der Höhe von 15.600 Euro. „Wir stehen vor einer sehr ernstzunehmenden Entwicklung. Es braucht rasche und wirksame Maßnahmen, um junge Menschen vor den massiven gesundheitlichen und sozialen Folgen des Drogenkonsums zu schützen“, betont BM Johannes Anzengruber.