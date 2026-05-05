Eine Finanzspritze für das Projekt Spritzentausch

Für das Jugendzentrum Z6 in der Tiroler Landeshauptstadt gibt es erfreuliche Nachrichten: Das Projekt „Spritzentausch für Jugendliche“ erhält von der Stadt Innsbruck, dem Land Tirol und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eine Finanzspritze.
Im Kampf gegen die Drogenabhängigkeit unter Tirols Jugendlichen kündigte Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) mehrere Maßnahmen an, wie die „Krone“ berichtete. Neben einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung für konsumierende Unter-14-Jährige, die noch heuer umgesetzt werden soll, wurde auch ein Projekt für einen sicheren Spritzentausch ins Leben gerufen.
Realisiert wird dieses vom Jugendzentrum Z6 in Innsbruck.
Es braucht rasche und wirksame Maßnahmen, um junge Menschen vor den massiven gesundheitlichen und sozialen Folgen des Drogenkonsums zu schützen.
BM Johannes Anzengruber
Bild: Christof Birbaumer
Sterile Utensilien und Beratung
Neben der Ausgabe von sterilen Utensilien für den Konsum umfasst es auch die individuelle Kurzberatung, insbesondere hinsichtlich der Aufklärung zu Risiken, sowie den Aufbau tragfähiger Beziehungen zu den schwer erreichbaren Jugendlichen. Die Stadt Innsbruck unterstützt das Projekt mit einer Subvention in der Höhe von 15.600 Euro. „Wir stehen vor einer sehr ernstzunehmenden Entwicklung. Es braucht rasche und wirksame Maßnahmen, um junge Menschen vor den massiven gesundheitlichen und sozialen Folgen des Drogenkonsums zu schützen“, betont BM Johannes Anzengruber.
Seitens des Landes werden für das Projekt 30.000 Euro bereitgestellt, während die ÖGK Materialien im Wert von 3000 Euro beisteuert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.