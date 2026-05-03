Vini scores twice
Real Madrid Postpones Title Decider with Win
Von krone Sport
FC Barcelona will have to wait a little longer for its latest Spanish league title. Archrival Real Madrid kept its mathematical chance alive on Sunday with a 2-0 (1-0) win at Espanyol Barcelona.
Vinicius Jr. scored both goals (55th, 66th), while David Alaba sat on the bench. Barcelona had won 2-1 at Osasuna on Saturday and leads Real by 11 points with four rounds remaining.
Next Sunday, the two top teams will face off in the Clásico at Camp Nou.
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