Inter Milan clinches Serie A title

Center forward Thuram converted an ideal pass in the penalty area during stoppage time in the first half to score the much-celebrated 1-0 goal. The Frenchman has now scored in five consecutive games. Captain and Serie A top scorer Lautaro Martinez, who had recently been sidelined with a calf injury, came on as a substitute midway through the second half. Shortly thereafter, the Argentine set up Mkhitaryan’s second goal (80th minute). After the final whistle, Martinez led the exuberant celebrations on the pitch at the Meazza Stadium.