2-0 win over Parma
Inter Milan clinches Serie A title
Inter Milan secured its 21st title in Italy’s Serie A soccer league on Sunday. The Nerazzurri were able to celebrate the Scudetto as early as the 35th round at their home stadium thanks to a 2-0 (1-0) win over Parma. Marcus Thuram and Henrikh Mkhitaryan scored the goals. Coach Cristian Chivu’s team dethroned Napoli, which had squandered its already slim chance at the title with a 0-0 draw against Como on Saturday.
Center forward Thuram converted an ideal pass in the penalty area during stoppage time in the first half to score the much-celebrated 1-0 goal. The Frenchman has now scored in five consecutive games. Captain and Serie A top scorer Lautaro Martinez, who had recently been sidelined with a calf injury, came on as a substitute midway through the second half. Shortly thereafter, the Argentine set up Mkhitaryan’s second goal (80th minute). After the final whistle, Martinez led the exuberant celebrations on the pitch at the Meazza Stadium.
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