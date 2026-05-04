ÖVP erhöht Druck für die Rückkehr des Livestreams

Erste Ausschuss-Sitzung

Doch nun kam ihnen ÖVP-Vizebürgermeister Florian Krumböck zuvor. Der Vorsitzende des neu gebildeten Ausschusses für Digitalisierung, Innovation und Entbürokratisierung hat nämlich angekündigt, die erste Sitzung am heutigen Montag gleich zum Anlass zu nehmen, um sich für mehr digitale Transparenz in der Stadtpolitik einzusetzen. Dazu zählt der Antrag für einen Grundsatzbeschluss zur Wiedereinführung des Livestreams in der Mai-Gemeinderatssitzung. Zwei Varianten sollen auf Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden.