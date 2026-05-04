ÖVP erhöht Druck für die Rückkehr des Livestreams

Die Volkspartei prescht in St. Pölten mit einem Transparenz-Paket vor. Dadurch soll die Wiedereinführung des Livestreams und eine Datenbank zum Nachlesen von Anträgen und Abstimmverhalten geschaffen werden.
Die aus Kostengründen gestrichene Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen in St. Pölten hatte schon im Vorfeld des Wahlkampfes für Aufregung gesorgt. Die Grünen hatten damals sogar von einem Rückschritt der Demokratie in der Landeshauptstadt gesprochen. Wie auch die ÖVP hatten sie vehement eine Rückkehr des Livestreams gefordert. Nach der Einigung über eine Koalition mit den Sozialdemokraten hat es diese Forderung auch in das rot-grüne Arbeitsprogramm geschafft.
Erste Ausschuss-Sitzung
Doch nun kam ihnen ÖVP-Vizebürgermeister Florian Krumböck zuvor. Der Vorsitzende des neu gebildeten Ausschusses für Digitalisierung, Innovation und Entbürokratisierung hat nämlich angekündigt, die erste Sitzung am heutigen Montag gleich zum Anlass zu nehmen, um sich für mehr digitale Transparenz in der Stadtpolitik einzusetzen. Dazu zählt der Antrag für einen Grundsatzbeschluss zur Wiedereinführung des Livestreams in der Mai-Gemeinderatssitzung. Zwei Varianten sollen auf Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden.
Datenbank zum Nachlesen
Außerdem will Krumböck eine Datenbank für alle öffentlichen Anträge im Gemeinderat. Darin sollen Dringlichkeits- und Abänderungsanträge sowie das Abstimmungsverhalten nachzulesen sein. „Eine Rathauspflicht zur politischen Teilhabe kann und darf es nur für uns Politiker geben“, fordert Krumböck.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.