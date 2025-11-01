Grüne protestierten gegen Zensur vor dem Rathaus

„Für uns ist das keine Informationskontrolle mehr, sondern gezielte politische Zensur“, kritisieren die Grünen bei ihrem Protest vor dem St. Pöltner Rathaus. Vor allem drei Punkte aus der jüngeren Vergangenheit sind der Öko-Partei ein Dorn im Auge. So soll die Online-Übertragung der Gemeinderatssitzung abgeschafft werden, von der es – so die nächste Kritik – im Oktober gar keine gegeben hat. „Sie wurde abgesagt“, ärgern sich die Grünen. Und dann seien noch alle Beiträge außer jene der SPÖ bis zur Wahl am 25. Jänner 2026 aus der offiziellen Stadtzeitung „St. Pölten Konkret“ verbannt worden.