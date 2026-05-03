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Treated at the stadium

Concerns for the legend! Sir Alex Ferguson in the hospital

Nachrichten
03.05.2026 16:50
Sir Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson(Bild: AFP/Ian HODGSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Serious concern for Sir Alex Ferguson! The legendary manager had to be taken to the hospital on Sunday.

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The 84-year-old felt unwell at the stadium on the very day of Manchester United’s match against Liverpool FC. According to English media reports, Ferguson initially received medical attention on site.

Paramedics then took him to a hospital for further examination.

Cautious all-clearfor
 At least there is some initial positive news: The transport was reportedly merely a precautionary measure. Club officials expect Ferguson to be able to recover at home soon.

The Scot is considered the most successful manager in Manchester United’s history. Even years after retiring, Ferguson is a regular presence at Old Trafford and away games—as a guest of honor and club icon.

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