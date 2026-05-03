Treated at the stadium
Concerns for the legend! Sir Alex Ferguson in the hospital
Serious concern for Sir Alex Ferguson! The legendary manager had to be taken to the hospital on Sunday.
The 84-year-old felt unwell at the stadium on the very day of Manchester United’s match against Liverpool FC. According to English media reports, Ferguson initially received medical attention on site.
Paramedics then took him to a hospital for further examination.
Cautious all-clearfor
At least there is some initial positive news: The transport was reportedly merely a precautionary measure. Club officials expect Ferguson to be able to recover at home soon.
The Scot is considered the most successful manager in Manchester United’s history. Even years after retiring, Ferguson is a regular presence at Old Trafford and away games—as a guest of honor and club icon.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.