Zugverkehr über das Deutsche Eck unterbrochen

Stundenlang mussten Passagiere am Sonntag in Zügen, die über das Deutsche Eck fuhren, ausharren. Ein Rettungseinsatz auf Höhe Traunstein (D) sorgte ab dem frühen Nachmittag für lange Wartezeiten. Die Totalsperre der Strecke ist mittlerweile wieder aufgehoben, es kommt jedoch weiterhin zu mehrstündigen Verzögerungen.
„Krone“-Leser, die sich in den Zügen befanden, erzählten, die Wartezeit zögere sich immer wieder hinaus. Betroffen sind vor allem die Strecken Salzburg / Freilassing – München Hbf / Innsbruck, Bregenz, Zürich.
Teilweise habe man sich dazu entschlossen, Züge umzuleiten, hieß es von den ÖBB. Jedoch gestalte sich das Ganze schwierig, da der Vorfall im Nachbarland Deutschland passiert sei und diese für die Koordination des Einsatzes zuständig seien.
Der Betrieb wurde mittlerweile langsam wieder aufgenommen. Es kommt jedoch weiterhin zu Verzögerungen von bis zu mehreren Stunden.
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