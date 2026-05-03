Zugverkehr über das Deutsche Eck unterbrochen

„Krone“-Leser, die sich in den Zügen befanden, erzählten, die Wartezeit zögere sich immer wieder hinaus. Betroffen sind vor allem die Strecken Salzburg / Freilassing – München Hbf / Innsbruck, Bregenz, Zürich.

Teilweise habe man sich dazu entschlossen, Züge umzuleiten, hieß es von den ÖBB. Jedoch gestalte sich das Ganze schwierig, da der Vorfall im Nachbarland Deutschland passiert sei und diese für die Koordination des Einsatzes zuständig seien.