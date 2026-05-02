Promotion and the title! Muslic and Ljubicic celebrate

Under coach Miron Muslic, Schalke 04 has secured its return to the German Bundesliga. Following a 1-0 victory on Saturday against Fortuna Düsseldorf, the Gelsenkirchen-based club can no longer be displaced from the promotion spots with two rounds remaining. Kenan Karaman sparked the promotion party for S04 with his golden goal (15th minute). Schalke last played in the Bundesliga in 2020/21. Last season, the storied club narrowly avoided relegation to the 3rd division.