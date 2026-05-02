Schalke 04 in the top flight
Promotion and the title! Muslic and Ljubicic celebrate
Under coach Miron Muslic, Schalke 04 has secured its return to the German Bundesliga. Following a 1-0 victory on Saturday against Fortuna Düsseldorf, the Gelsenkirchen-based club can no longer be displaced from the promotion spots with two rounds remaining. Kenan Karaman sparked the promotion party for S04 with his golden goal (15th minute). Schalke last played in the Bundesliga in 2020/21. Last season, the storied club narrowly avoided relegation to the 3rd division.
But Muslic, who fled Bosnia with his family to Austria at a young age and grew up in Tyrol, quickly transformed the crisis-stricken club into a promotion contender.
ÖFB international Ljubicic in the mix
Above all, the Arena auf Schalke proved to be a true home fortress. Alongside the former Ried coach, Dejan Ljubicic also celebrated. The Viennese player had only joined the Royal Blues from Dinamo Zagreb this winter and has impressed in recent weeks as both a goal-scorer and assist provider.
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