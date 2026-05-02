Hilfe für Kinder vom Land Tirol unterfinanziert

„Wenn Gabi kommt, sind die Brüder glücklich“

Als bei Baby Benedikt, dem Erstgeborenen, klar wurde, dass er eine Sehbehinderung hat, verwies die Augenklinik auf die Sehfrühförderung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Tirol (BSVT). Und so kam Gabi in das Leben der Familie. Etwas über drei Jahre hatte Benedikt Gabi für sich alleine, bevor er stolzer großer Bruder wurde. Leider wurde auch bei Sebastian eine Sehbehinderung festgestellt. Wenn Gabi kommt, sind beide glücklich und freuen sich schon Tage lang vorher darauf, sie zu sehen. In der Frühförderung passiert viel Spannendes, sie ist Vorbereitung auf die Schule und das Leben, spielerisch wird geübt und gelernt. „Vor allem aber ein fixer Bestandteil im Leben eines kleinen Kindes, das Zuwendung, Zuversicht, Herzlicht und Verständnis so sehr braucht. In Gabi haben wir einen kleinen Engel zugeschickt bekommen“, erzählt Brigitte.