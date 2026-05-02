56-Jährige stürzt während der Fahrt von Anhänger

Es war nur eine kurze Heimfahrt von einer Maifeier, die Freitagabend mit einem schweren Unfall endete. Sechs Personen wollten über einen Feldweg retour zu dem abgelegenen, nur wenige 100 Meter entfernten Haus in Siegersdorf fahren. Weil sich das nicht in einem Pkw ausging, nahmen im Auto drei Personen Platz, der Rest stieg auf einen gewöhnlichen Baumarkt-Anhänger