56-Jährige stürzt während der Fahrt von Anhänger

Schwerer Unfall auf einem Feldweg in Siegersdorf im Bezirk Baden: Eine 56-Jährige stürzte während der Fahrt von einem Anhänger und fiel mit dem Kopf unglücklich auf einen Stein. Der Rettungshubschrauber musste die Schwerverletzte ins Krankenhaus bringen.
Es war nur eine kurze Heimfahrt von einer Maifeier, die Freitagabend mit einem schweren Unfall endete. Sechs Personen wollten über einen Feldweg retour zu dem abgelegenen, nur wenige 100 Meter entfernten Haus in Siegersdorf fahren. Weil sich das nicht in einem Pkw ausging, nahmen im Auto drei Personen Platz, der Rest stieg auf einen gewöhnlichen Baumarkt-Anhänger
Durch offene Klappe gefallen
Vermutlich durch eine Unebenheit stürzte eine 56-jährige Wienerin durch die offene Klappe des Anhängers. Sie landete unglücklich mit dem Kopf auf einem Stein. Der Christophorus 3 musste ausrücken und die Schwerverletzte in das Uniklinikum Wiener Neustadt fliegen.
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