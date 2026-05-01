Graz will neue Video-Überwachung, das Land bremst

Die Novelle der Straßenverkehrsordnung bringt nicht nur eine Helmpflicht für alle unter 14 Jahren auf E-Bikes und für alle unter 16 Jahren auf E-Scootern, sondern schafft auch die Grundlage für ein sogenanntes Zonenzufahrtsmanagement. An festgelegten Einfahrten werden Kennzeichen durch Kameras automatisch erfasst und mit hinterlegten Berechtigungen, etwa für Anrainer, Einsatzfahrzeuge und Lieferdienste, abgeglichen. Besteht keine Berechtigung, kommt es zu einer weiteren Prüfung; die restlichen Daten werden gelöscht.