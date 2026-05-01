Primeln als Schlüssel zum Apotheken-Himmel

Mehr als eine Kulturpflanze

Für „Waldland“-Chef Franz Tiefenbacher aus dem Bezirk Zwettl ist die Schlüsselblume weit mehr als nur eine Kulturpflanze – sie stehe für gelebte Regionalität und nachhaltige Zukunft. In der Tat, denn bei vielen Medikamenten – ob pflanzlicher oder chemischer Natur – sei Österreich abhängig von China, Indien oder den USA. Pernkopf: „Die beste und wohl auch naturreinste Apotheke kommt von unseren Feldern. Auch „Bionorica“-Chef Michael Popp setzt auf die sanfte Kraft der Natur: „Hier wurzelt wissenschaftlich fundierte und global gefragte Pflanzenheilung.“