Primeln als Schlüssel zum Apotheken-Himmel

Sanft leuchten die gelben Blumen auf den Fluren in Nadelbach (Niederösterreich) und tragen ein Stück heimische Heilkraft in die Welt hinaus.
Seit mehr als 20 Jahren arbeiten Waldland und die Spezialfirma „Bionorica“ daran, aus der zarten Primel wertvolle pflanzliche Arzneimittel zu gewinnen. „Was hier auf 200 Hektar blaugelben Feldern wächst, landet später in Apotheken und hilft Menschen auf natürliche Weise. Unsere Bauern hüten hier mit der Erfahrung der Ahnen und großer Sorgfalt, aber auch moderner Technik, die sensible Flora“, geriet Landesrat Stephan Pernkopf beim Lokalaugenschein vor den Toren der Stadt im Süden St. Pöltens ins Schwärmen.
Mehr als eine Kulturpflanze
Für „Waldland“-Chef Franz Tiefenbacher aus dem Bezirk Zwettl ist die Schlüsselblume weit mehr als nur eine Kulturpflanze – sie stehe für gelebte Regionalität und nachhaltige Zukunft. In der Tat, denn bei vielen Medikamenten – ob pflanzlicher oder chemischer Natur – sei Österreich abhängig von China, Indien oder den USA. Pernkopf: „Die beste und wohl auch naturreinste Apotheke kommt von unseren Feldern. Auch „Bionorica“-Chef Michael Popp setzt auf die sanfte Kraft der Natur: „Hier wurzelt wissenschaftlich fundierte und global gefragte Pflanzenheilung.“
Was besonders berührt: Viele der genau auf Blüte und Stängel zugeschnittenen Erntegeräte wurden – so Tiefenbacher stolz – von den Waldland-Mitarbeitern selbst konstruiert.
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