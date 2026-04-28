Die Schwäche in der Fremde als Sargnagel

„Wir nehmen‘s, wie‘s kommt“

Er selbst ist seit 33 Jahren im Verein, hat vom Spieler bis zum Trainer, Sektionsleiter und Obmann sämtliche Posten durch. Und auch seine Söhne Peter und Fabian kicken im Klub. Für sie gab’s am vergangenen Wochenende ein 2:0 gegen Gottsdorf. Dennoch ist der Aufstieg mit neun Punkten Rückstand auf die Spitze unerreichbar – Schuld ist die Auswärtsschwäche, diese Saison gab’s in der Fremde erst einen Sieg. Druck macht man sich aber ohnehin keinen. „Wir nehmen es, wie’s kommt. Aber wenn’s wieder einmal einfach so passiert, gerne!“



Kilian Wazik