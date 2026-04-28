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Steht Aufstieg im Weg

Die Schwäche in der Fremde als Sargnagel

Fußball Unterhaus
28.04.2026 09:00
Antonio Pejazic (re.) und Co. tun sich auswärts schwer.
Antonio Pejazic (re.) und Co. tun sich auswärts schwer.(Bild: Mauer-Öhling)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SVU Mauer-Öhling kämpfte sich nach dem „Beinahe-Aus“ zurück, etablierte sich in der Gebietsliga West. Mit dem Aufstieg hat man aber nichts zu tun, die Hoffnungen darauf liegen in der Auswärts-Miserie begraben.

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„Das ist damals einfach so passiert,“ schmunzelte Wolfgang Fehringer, Obmann des SVU Mauer-Öhling. Gemeint ist der kurze Exkurs in die 2. Landesliga im Jahr 2017, der bereits nach einer Saison wieder vorbei war

2024 stand der Verein dann sogar überhaupt vor dem Aus – der Hauptsponsor brach weg! Daraufhin verjüngte man den Verein und sicherte den Spielbetrieb mit kleinen Geldgebern. Damit steht man aktuell in der Gebietsliga West auf Rang Fünf, besticht mit einer jungen Mannschaft. Mit Jonas Kalteis spielt sogar regelmäßig ein 15-Jähriger. „Wenn ihm halt nicht die Hausaufgaben im Weg sind „, zwinkerte Fehringer.

Der SVU Mauer-Öhling hat in der Gebietsliga West nichts mit dem Aufstieg zu tun.
Der SVU Mauer-Öhling hat in der Gebietsliga West nichts mit dem Aufstieg zu tun.(Bild: Mauer-Öhling)

„Wir nehmen‘s, wie‘s kommt“
Er selbst ist seit 33 Jahren im Verein, hat vom Spieler bis zum Trainer, Sektionsleiter und Obmann sämtliche Posten durch. Und auch seine Söhne Peter und Fabian kicken im Klub. Für sie gab’s am vergangenen Wochenende ein 2:0 gegen Gottsdorf. Dennoch ist der Aufstieg mit neun Punkten Rückstand auf die Spitze unerreichbar – Schuld ist die Auswärtsschwäche, diese Saison gab’s in der Fremde erst einen Sieg. Druck macht man sich aber ohnehin keinen. „Wir nehmen es, wie’s kommt. Aber wenn’s wieder einmal einfach so passiert, gerne!“

Kilian Wazik

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