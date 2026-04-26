SPÖ-Hiobsbotschaft | In die Tiefe reißen

SPÖ-Hiobsbotschaft. Umfragekaiser nennt man jene Politiker, die in Meinungsumfragen immer wieder den ersten Platz erreichen – das aber nicht unbedingt später auch bei Wahlen erreichen. Und dann gibt es Politiker, die zwar für sich in Anspruch nehmen (in diesem Fall richtiger: in Anspruch nahmen), Erster zu werden, das aber weder in Umfragen noch bei Wahlen bisher geschafft haben. Andreas Babler, der Chef der Bundes-SPÖ ist so einer. Bei den Nationalratswahlen 2024 reichte es mit 21 Prozent, dem historisch schlechtesten roten Ergebnis, nur für den dritten Platz. Überraschenderweise durfte der vormalige Bürgermeister von Traiskirchen trotz Niederlage an der Spitze der Partei bleiben. Weil die Genossen hoffen, er könnte doch noch Strahlkraft entwickeln? Danach sieht es freilich so gar nicht aus. In Umfragen erreicht die SPÖ längst nicht einmal mehr ihr Ergebnis von 2024, liegt bundesweit mehr oder weniger deutlich unter 20 Prozent. Nun kommt eine neue Umfrage mit einer Hiobsbotschaft für die SPÖ dazu: Würde jetzt der Nationalrat neu gewählt, dann würde die SPÖ nicht einmal mehr in Wien Platz 1 erreichen. Das gab es noch nie!