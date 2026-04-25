„Bahn frei“ entlang der Mariazeller-Strecke

Bald gibt es wieder grünes Licht: Die Frühjahrs-Bauarbeiten entlang der mehr als 115 Jahre alten eingleisigen Schmalspurstrecke der Mariazellerbahn befinden sich im Endspurt.
„Volles Programm“ ab 1. Mai
Ab 1. Mai ist die Mariazellerbahn samt ihren touristischen Angeboten wieder auf der Gesamtstrecke unterwegs. „Die Mariazellerbahn ist nicht nur amtierender ,schönster Platz Österreichs’, sondern vor allem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs im Pielachtal. Um die Fahrt für unsere Familien, Pendler und Schüler so sicher und bequem wie möglich zu machen, investieren wir stetig in die Modernisierung der Bahnstrecke“, informiert Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer.
Am 1. Mai startet die Sommersaison auf der Mariazellerbahn: Panoramawagen und Erlebniszug „Ötscherbär“ sind unterwegs, ebenso der Nostalgie-Dampfzug ab 10.Mai. Infos im Internet unter: www.mariazellerbahn.at
Neben der technischen Infrastruktur stehe dabei besonders die Barrierefreiheit im Fokus, um das Angebot allen Landsleuten komfortabel zugänglich zu machen.
Im Zuge der Bauarbeiten wurde unter anderem der Streckenabschnitt zwischen Weinburg und Kammerhof generalsaniert. Die beiden Haltestellen renovierte und erweiterte man, sie sind nun auch barrierefrei gestaltet. Außerdem wurde bestehende Energie- und Signaltechnik an die Bedürfnisse des generalsanierten Streckenabschnitts angepasst. „Wir freuen uns auf eine großartige Sommersaison mit unseren Fahrgästen“, ergänzten die beiden NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.
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