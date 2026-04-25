„Bahn frei“ entlang der Mariazeller-Strecke

„Volles Programm“ ab 1. Mai

Ab 1. Mai ist die Mariazellerbahn samt ihren touristischen Angeboten wieder auf der Gesamtstrecke unterwegs. „Die Mariazellerbahn ist nicht nur amtierender ,schönster Platz Österreichs’, sondern vor allem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs im Pielachtal. Um die Fahrt für unsere Familien, Pendler und Schüler so sicher und bequem wie möglich zu machen, investieren wir stetig in die Modernisierung der Bahnstrecke“, informiert Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer.