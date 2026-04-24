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Wanderbare Steiermark

Semriacher Rundweg zur spektakulären Lurgrotte

Steiermark
24.04.2026 11:00
Ruhig und entspannt geht es dahin, bis die Grotte nach rund zwei Stunden erreicht ist.
Ruhig und entspannt geht es dahin, bis die Grotte nach rund zwei Stunden erreicht ist.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Die größte wasserführende Tropfsteinhöhle Österreichs ist Höhepunkt dieser faszinierenden Tour, auf die uns die „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal mitnehmen – und bei der sich Bewegung und Natur ideal kombinieren lassen!

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Der Eichberg-Lurgrotte-Rundweg verbindet eine abwechslungsreiche Strecke durch Siedlungsraum, Wald und Wiesen mit einer Führung in der Lurgrotte Semriach. Für den Weg vom Ortszentrum bis zum Höhleneingang sind rund zwei Stunden einzuplanen. Bereits der mächtige Höhleneingang vermittelt einen ersten Eindruck der Dimensionen des Karstsystems. Im Inneren herrschen ganzjährig konstante Temperaturen um 9 Grad, wodurch passende Kleidung erforderlich ist.

Gewaltige Felsformationen machen diese Tour zu einem wahren Erlebnis.
Gewaltige Felsformationen machen diese Tour zu einem wahren Erlebnis.(Bild: Weges)

Im Jahr 1935 gelang erstmals die vollständige Durchquerung von Semriach nach Peggau. Nach einem Hochwasserereignis im Jahr 1975 wurden Teile der Steiganlagen zerstört, seither ist eine Durchquerung nicht mehr möglich. Die Lurgrotte ist seit Generationen im Besitz der Familie Schinnerl, dementsprechend werden die Führungen von Andreas Schinnerl fachlich fundiert und anschaulich gestaltet.

Fazit: Wandern mit Höhlenerlebnis.

Daten & Fakten 

  • Tourendaten: 7,2 km/ 200 Höhenmeter/ Gehzeit ca. 2.30 Stunden.
  • Anforderungen: Mix aus Forststraßen und Steigen, mit einem Asphaltanteil von 35 Prozent.
  • Orientierung: Beschilderung „Eichberg-Lurgrotte-Rundweg (R9)“.
  • Ausgangspunkt: Semriach-Ortszentrum.
  • Einkehrmöglichkeiten: mehrere im Ort; „Häuserl im Wald“, 0664/43 044 45; Kiosk und Shop bei der Lurgrotte Semriach, 0664/34 972 19.
  • Parken: im Ort beim PP 1 (Mehrzwecksaal Volksschule) oder in der Schulstraße beim PP 2.
  • Öffis: Buslinie 140 von Graz-Hauptbahnhof nach Semriach, Hauptplatz.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Wir starten im Ortszentrum Semriach (709 m) und gehen bergab zum Gasthaus Jaritz. Zunächst folgen wir dem Verlauf des Marktbaches bis zur nächsten Kreuzung, wo wir rechts bergauf durch das Siedlungsgebiet weitergehen. Auf einer Forststraße halten wir uns links und wandern rund 1,7 Kilometer durch den Wald bis zu einer Asphaltstraße. Vorbei am Dorfwirt „Häuserl im Wald“ gehen wir leicht bergab bis zum Pasgrabenkreuz.

Der Wald erwacht, alles wird grün – der Frühling ist endlich da.
Der Wald erwacht, alles wird grün – der Frühling ist endlich da.(Bild: Weges)

Anschließend verläuft die Route sanft ansteigend über offene Wiesenflächen bis nach Pöllau. Am Ortsende sehen wir rechts das ehemalige Gasthaus Schinnerl, wo uns die Wegweiser über eine Wiese und einen Waldsteig bergab zur Lurgrotte (641 m) führen.

Spektakulär wie die Wasserhöhle selbst ist auch der imposante Eingang.
Spektakulär wie die Wasserhöhle selbst ist auch der imposante Eingang.(Bild: Weges)

Der Rückweg erfolgt auf dem Fußweg in Richtung Semriach. Wir folgen dem Bachverlauf, überqueren eine Brücke und gehen anschließend auf dem bekannten Weg zurück ins Ortszentrum.

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