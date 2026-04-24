Semriacher Rundweg zur spektakulären Lurgrotte

Wir starten im Ortszentrum Semriach (709 m) und gehen bergab zum Gasthaus Jaritz. Zunächst folgen wir dem Verlauf des Marktbaches bis zur nächsten Kreuzung, wo wir rechts bergauf durch das Siedlungsgebiet weitergehen. Auf einer Forststraße halten wir uns links und wandern rund 1,7 Kilometer durch den Wald bis zu einer Asphaltstraße. Vorbei am Dorfwirt „Häuserl im Wald“ gehen wir leicht bergab bis zum Pasgrabenkreuz.