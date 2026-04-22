Toxic fumes
Chemical accident during toilet cleaning: 53-year-old man from Styria dies!
One month after a chemical accident in Voitsberg, a 53-year-old man from Styria has died: The man is believed to have mixed two substances while cleaning a restroom and subsequently inhaled toxic fumes.
The accident occurred on March 23. According to police, the 53-year-old likely mixed a drain cleaner with an acid while cleaning the restroom facilities at a company in Voitsberg. This resulted in toxic fumes, which the man inhaled. The employee lost consciousness; a respiratory protection team from the city fire department rescued him, and paramedics then transported him to the hospital.
Employees Evacuated After Accident
Other employees were evacuated from the building wearing escape hoods and remained unharmed. Due to the unclear nature of the substance, the Graz Professional Fire Department and the Styria State Chemical Emergency Response Service were notified. Specialists conducted several measurements. After the affected areas were flushed and ventilated, business operations could resume.
Deep sympathy
As the Voitsberg City Fire Department announced in a Facebook post, the 53-year-old man died in the hospital: “Our deepest sympathy and sincere condolences go out to the family, coworkers, and friends of the victim.”
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