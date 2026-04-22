Standl und Gasthaus: Zwei Einbrüche in einer Nacht

In die Justizanstalt eingeliefert

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige offenbar in den letzten Wochen mehrmals polizeilich durch Suchtmitteldelikte und Betrugshandlungen in Graz aufgefallen war. Er zeigte sich bei den Einvernahmen geständig. Der 32-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.