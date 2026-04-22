Standl und Gasthaus: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Ein 32-Jähriger aus Tirol (32) brach in den Dienstagmorgenstunden gleich in zwei Lokale in Graz ein. Die Polizei konnte ihn in einem Gasthaus auf frischer Tat ertappen – er zeigte sich geständig.
Am Dienstagmorgen gegen 5.25 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein: Bei einem Imbissstand in Graz-Jakomini sei eingebrochen worden. Der Täter sei geflüchtet. Um 5.50 Uhr dann die zweite Alarmierung. Unweit des Tatorts wurde schon wieder eingebrochen – diesmal in ein Gasthaus.
Auf frischer Tat ertappt
Mehrere Polizeistreifen begaben sich sofort zu diesem Lokal und konnten im Inneren einen 32-Jährigen aus Tirol auf frischer Tat erwischen. Der Mann dürfte eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Trinkgeldkasse aufgebrochen haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.
In die Justizanstalt eingeliefert
Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige offenbar in den letzten Wochen mehrmals polizeilich durch Suchtmitteldelikte und Betrugshandlungen in Graz aufgefallen war. Er zeigte sich bei den Einvernahmen geständig. Der 32-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.
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