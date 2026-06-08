65 Mio. Euro! FIFA einigt sich mit Frankreich-Star

Rechtsstreitigkeiten beigelegt

Der EuGH rügte in seinem Urteil, dass dadurch die vom EU-Recht gewährte Freizügigkeit der Spieler und der Wettbewerb zwischen den Vereinen eingeschränkt sei. Die FIFA machte sich eigenen Angaben zufolge im Anschluss daran, ihre Regeln zu überarbeiten. Diarra und die FIFA haben nun alle Rechtsstreitigkeiten beigelegt, wie der Verband verkündete. Er unterstrich: „Die FIFA hat weder ihre Schuld eingestanden noch eine Entschädigungszahlung geleistet.“ Zum aktuellen Zeitpunkt wolle sich der Weltverband nicht weiter zur Causa äußern