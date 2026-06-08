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Nach Mega-Klage

65 Mio. Euro! FIFA einigt sich mit Frankreich-Star

Fußball International
08.06.2026 16:49
Lassana Diarra
Lassana Diarra(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Rechtsstreit mit dem französischen Ex-Nationalspieler Lassana Diarra um internationale Transferregeln hat der Fußball-Weltverband nach eigenen Angaben eine außergerichtliche Einigung erreicht. Wie diese konkret aussieht, das präzisierte die FIFA nicht. 

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Diarra hatte die FIFA und den belgischen Verband auf Entschädigung in Höhe von 65 Millionen Euro brutto verklagt. Vorausgegangen war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2024.

(Bild: AP)

  Hintergrund des jahrelangen Disputs war 2014 der Abgang von Diarra von seinem damaligen Verein Lokomotive Moskau trotz noch bestehenden Vertrags. Der Club warf dem Spieler Vertragsbruch vor und kontaktierte die FIFA, die Diarra dann zu einer Strafe von mehr als 10 Millionen Euro verurteilte. Im Anschluss daran sahen andere Vereine von einer Verpflichtung ab, weil die damaligen FIFA-Regularien vorsahen, dass ein neuer Club für den Spieler hafte und eventuelle Strafen bezahlen müsse.

Lesen Sie auch:
Lassana Diarra, hier im PSG-Dress 2018, nimmt‘s mit der FIFA und dem belgischen Verband auf.
Vertrags-Causa
Klage zu Transferregeln: Diarra fordert 65 Mille
18.08.2025

Rechtsstreitigkeiten beigelegt
Der EuGH rügte in seinem Urteil, dass dadurch die vom EU-Recht gewährte Freizügigkeit der Spieler und der Wettbewerb zwischen den Vereinen eingeschränkt sei. Die FIFA machte sich eigenen Angaben zufolge im Anschluss daran, ihre Regeln zu überarbeiten. Diarra und die FIFA haben nun alle Rechtsstreitigkeiten beigelegt, wie der Verband verkündete. Er unterstrich: „Die FIFA hat weder ihre Schuld eingestanden noch eine Entschädigungszahlung geleistet.“ Zum aktuellen Zeitpunkt wolle sich der Weltverband nicht weiter zur Causa äußern

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