Grazer „Gartenlabyrinth“ blüht jetzt wieder auf

Stolze 2400 Quadratmeter ist das „Gartenlabyrinth“ von Künstler Hartmut Skerbisch im Grazer Triester Viertel groß. Viele Jahre schlummerte es im Dornröschenschlaf. Nun wurde es wiederbelebt – das feiert man am 25. April mit einem Grätzelfest!
Die Arbeiten von Hartmut Skerbisch (1945-2009) prägen bis heute das Grazer Stadtbild: Sein „Lichtschwert“ neben dem Opernhaus (errichtet im Zuge des „steirischen herbst“ 1992) und sein Brunnen am Südtirolerplatz sind wohl jedem Grazer und jeder Grazerin ein Begriff. Auf wunderbare Weise vereinte er in seinen Arbeiten Kunst und Natur, Mensch und Mathematik zu Werken, die neue Gedankenräume öffnen.
Eine Augenweide als Erholungsraum
Als eine der letzten Arbeiten, die er vor seinem Tod im Jahr 2009 in der Landeshauptstadt umsetzte, gilt das „Gartenlabyrinth“ auf der Tändelwiese im Triester Viertel. Initiiert wurde das 2007 vollendete Kunstwerk von Irmi Horn vom kunstGarten: „Entstanden ist seine wohl größte Skulptur – eine Augenweide sowie ein Spiel- und Erholungsraum. Labyrinthe und Irrgärten sind anderswo touristische Anziehungspunkte – wieso sollte Gries so etwas nicht auch haben?“, erinnert sie sich an die Genese.
Doch in den vergangenen Jahren wurde die lebende Skulptur eher stiefmütterlich behandelt und geriet ein Stück weit in Vergessenheit. Nun jedoch wurde das „Gartenlabyrinth“ in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum wieder instand gesetzt und darf neu aufblühen. Nicht nur das: Rund um diese Wiederbelebung gibt es weitere Kunstaktionen. Martin Behr und Martin Osterider haben Plakate und Sticker gestaltet, mit denen sie Werbung für die Arbeit von Skerbisch machen. Josef Klammer hat für das Labyrinth die Klangperformance „Froschquartett für 36 Spielkarten“ entwickelt, die man mit dem Smartphone über QR-Codes abrufen kann.
Grätzelfest am 25. April
Uraufgeführt wird dieses Froschkonzert am 25. April im Zuge eines Grätzelfestes, das aus Anlass der Wiederbelebung gefeiert wird – DJ Mama Feelgood legt auf, es gibt Kaffee und Kuchen, auch der Spielebus der Kinderfreunde ist vor Ort. Und an dem Tag lädt das Institut für Kunst im öffentlichen Raum auch zu einer geführten Bustour zu den Werken von Skerbisch in und um Graz (Abfahrt: 12 Uhr beim Lichtschwert).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.