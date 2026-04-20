Grazer „Gartenlabyrinth“ blüht jetzt wieder auf

Doch in den vergangenen Jahren wurde die lebende Skulptur eher stiefmütterlich behandelt und geriet ein Stück weit in Vergessenheit. Nun jedoch wurde das „Gartenlabyrinth“ in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum wieder instand gesetzt und darf neu aufblühen. Nicht nur das: Rund um diese Wiederbelebung gibt es weitere Kunstaktionen. Martin Behr und Martin Osterider haben Plakate und Sticker gestaltet, mit denen sie Werbung für die Arbeit von Skerbisch machen. Josef Klammer hat für das Labyrinth die Klangperformance „Froschquartett für 36 Spielkarten“ entwickelt, die man mit dem Smartphone über QR-Codes abrufen kann.