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Lebende Skulptur

Grazer „Gartenlabyrinth“ blüht jetzt wieder auf

Steiermark
20.04.2026 16:00
Ein Blick von der Drohne aus auf das wiederbelebte „Gartenlabyrinth“ von Hartmut Skerbisch
Ein Blick von der Drohne aus auf das wiederbelebte „Gartenlabyrinth“ von Hartmut Skerbisch(Bild: Markus Haslinger)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Stolze 2400 Quadratmeter ist das „Gartenlabyrinth“ von Künstler Hartmut Skerbisch im Grazer Triester Viertel groß. Viele Jahre schlummerte es im Dornröschenschlaf. Nun wurde es wiederbelebt – das feiert man am 25. April mit einem Grätzelfest!

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Die Arbeiten von Hartmut Skerbisch (1945-2009) prägen bis heute das Grazer Stadtbild: Sein „Lichtschwert“ neben dem Opernhaus (errichtet im Zuge des „steirischen herbst“ 1992) und sein Brunnen am Südtirolerplatz sind wohl jedem Grazer und jeder Grazerin ein Begriff. Auf wunderbare Weise vereinte er in seinen Arbeiten Kunst und Natur, Mensch und Mathematik zu Werken, die neue Gedankenräume öffnen.

Eine Augenweide als Erholungsraum
Als eine der letzten Arbeiten, die er vor seinem Tod im Jahr 2009 in der Landeshauptstadt umsetzte, gilt das „Gartenlabyrinth“ auf der Tändelwiese im Triester Viertel. Initiiert wurde das 2007 vollendete Kunstwerk von Irmi Horn vom kunstGarten: „Entstanden ist seine wohl größte Skulptur – eine Augenweide sowie ein Spiel- und Erholungsraum. Labyrinthe und Irrgärten sind anderswo touristische Anziehungspunkte – wieso sollte Gries so etwas nicht auch haben?“, erinnert sie sich an die Genese.

Hartmut Skerbisch (1945-2009)
Hartmut Skerbisch (1945-2009)(Bild: J.J.Kucek)

Doch in den vergangenen Jahren wurde die lebende Skulptur eher stiefmütterlich behandelt und geriet ein Stück weit in Vergessenheit. Nun jedoch wurde das „Gartenlabyrinth“ in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum wieder instand gesetzt und darf neu aufblühen. Nicht nur das: Rund um diese Wiederbelebung gibt es weitere Kunstaktionen. Martin Behr und Martin Osterider haben Plakate und Sticker gestaltet, mit denen sie Werbung für die Arbeit von Skerbisch machen. Josef Klammer hat für das Labyrinth die Klangperformance „Froschquartett für 36 Spielkarten“ entwickelt, die man mit dem Smartphone über QR-Codes abrufen kann.

Grätzelfest am 25. April
Uraufgeführt wird dieses Froschkonzert am 25. April im Zuge eines Grätzelfestes, das aus Anlass der Wiederbelebung gefeiert wird – DJ Mama Feelgood legt auf, es gibt Kaffee und Kuchen, auch der Spielebus der Kinderfreunde ist vor Ort. Und an dem Tag lädt das Institut für Kunst im öffentlichen Raum auch zu einer geführten Bustour zu den Werken von Skerbisch in und um Graz (Abfahrt: 12 Uhr beim Lichtschwert).

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