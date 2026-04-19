Junge Frau verletzt: Traktor stürzte meterweit ab

Eine 26 Jahre alte Frau wollte am Samstag gemeinsam mit ihrer Familie in Ratten ein Grundstück einzäunen. Sie stellte den Traktor ab und wollte gerade Material von der Kippmulde nehmen. Da geriet das Fahrzeug ins Rollen. Laut Schilderungen der Polizei versuchte die Frau, in die Fahrerkabine zu gelangen, fiel aber vom rollenden Traktor herunter. Sie erlitt Verletzungen. Der Traktor rollte 40 Meter weiter und stürzte dann über eine steile Wiese.