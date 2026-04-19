Junge Frau verletzt: Traktor stürzte meterweit ab

Am Samstagnachmittag stürzte ein Traktor im steirischen Ratten (Bezirk Weiz) etwa 40 Meter ab. Eine 26-Jährige versuchte noch, in die Fahrerkabine zu gelangen, kam aber zu Sturz. Sie wurde dabei verletzt.
Eine 26 Jahre alte Frau wollte am Samstag gemeinsam mit ihrer Familie in Ratten ein Grundstück einzäunen. Sie stellte den Traktor ab und wollte gerade Material von der Kippmulde nehmen. Da geriet das Fahrzeug ins Rollen. Laut Schilderungen der Polizei versuchte die Frau, in die Fahrerkabine zu gelangen, fiel aber vom rollenden Traktor herunter. Sie erlitt Verletzungen. Der Traktor rollte 40 Meter weiter und stürzte dann über eine steile Wiese.
Das Rote Kreuz kümmerte sich um die medizinische Versorgung der 26-Jährigen. Sie wurde ins LKH nach Weiz eingeliefert. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratten standen für die Bergung des Traktors im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.