Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

ÖFB-Teamchef Schriebl: „Fühlt sich wie Sieg an“

Frauenfußball
18.04.2026 22:39
Alexander Schriebl
Alexander Schriebl(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im neunten Duell mit Deutschland erstmals nicht verloren. Hier die Stimmen zum Spiel ... 

0 Kommentare

Alexander Schriebl (ÖFB-Teamchef): „Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an, weil es das erste Mal ist. Wir haben so viel investiert in den letzten Spielen, es freut mich irrsinnig für die Mädels, dass es geglückt ist. Heute war es in erster Linie wichtig, im Spiel gegen den Ball gut zu arbeiten. Verbesserungsbedarf sehe ich im Spiel mit dem Ball, da müssen wir noch cooler und mutiger auftreten.“

(Bild: APA/EXPA)

Annabel Schasching (ÖFB-Kapitänin): „Ich bin stolz und überglücklich, das Erfolgserlebnis tut jeder Einzelnen gut. Wir sind 90 Minuten lang geschlossen aufgetreten, was die letzten Spiele immer unser Problem war. Das Glück war manchmal auch auf unserer Seite, sie sind immer wieder stark über Umschaltaktionen gekommen. Der Punkt ist superwichtig, aber wir wussten, dass es so oder so gegen Norwegen und Slowenien entschieden wird. Da müssen wir defensiv genauso eine Leistung abrufen und in den Umschaltmomenten einfach noch ein bisschen detaillierter sein, um dann auch wieder einmal zum Torerfolg zu kommen.“

Lesen Sie auch:
Unsere Fußball-Frauen erkämpften sich einen Punkt gegen das übermächtige Deutschland.
WM-Qualifikation
Österreich holt historischen Punkt gegen Deutsche
18.04.2026

Julia Hickelsberger-Füller (ÖFB-Stürmerin): „Wir haben schon ein paar Mal gegen Deutschland nichts Zählbares mitgenommen, deshalb tut das sehr gut und ist sehr wichtig, auch wenn es sich anfühlt, als wäre noch mehr drinnen gewesen. Heute waren sie sehr verwundbar. Bei meiner Chance hätte ich zielstrebiger auf das Tor gehen und den Abschluss suchen müssen. Ich habe noch einmal quergeschaut, das war den Moment zu viel. Es hätte gut getan, da das 1:0 zu machen, wir sind aber auch so zufrieden. Wir hatten auch das Spielglück auf unserer Seite, das braucht es manchmal, um einen Punkt mitzunehmen.“

(Bild: APA/EXPA)

Christian Wück (DFB-Teamchef): „Österreich hat schon in der 1. Hälfte in Nürnberg gut verteidigt, die Räume sehr eng gemacht. Das haben sie heute wieder gemacht, nur haben wir dieses Mal keine Lösungen dagegen gefunden. Eine Entwicklung geht nicht stetig nach oben. Eine Treppenstufe, die wir schon erklommen hatten, sind wir jetzt wieder hinuntergefallen. Jetzt müssen wir schauen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um die Stufe wieder zu erreichen. Es liegt immer noch in unserer Hand, Gruppenerster zu werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
18.04.2026 22:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
295.849 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
163.931 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
145.000 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2185 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1090 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
811 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Frauenfußball
Irre Szene im Video
„Das war dumm von mir – ich musste ihn halten!“
Westliga-Derby
„Haben keinen Grund, eingeschüchtert zu sein“
Krone Plus Logo
Neue Sportclub-Arena:
Der Kult ist noch da, der alte Mief ist weg
Gala bei Kantersieg
Trainer adelt Matchwinner: „Ein Ausnahmespieler“
Horn crasht die Party:
Wiener Sportclub eröffnet neues Stadion mit Pleite

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf