ÖFB-Teamchef Schriebl: „Fühlt sich wie Sieg an“

Julia Hickelsberger-Füller (ÖFB-Stürmerin): „Wir haben schon ein paar Mal gegen Deutschland nichts Zählbares mitgenommen, deshalb tut das sehr gut und ist sehr wichtig, auch wenn es sich anfühlt, als wäre noch mehr drinnen gewesen. Heute waren sie sehr verwundbar. Bei meiner Chance hätte ich zielstrebiger auf das Tor gehen und den Abschluss suchen müssen. Ich habe noch einmal quergeschaut, das war den Moment zu viel. Es hätte gut getan, da das 1:0 zu machen, wir sind aber auch so zufrieden. Wir hatten auch das Spielglück auf unserer Seite, das braucht es manchmal, um einen Punkt mitzunehmen.“