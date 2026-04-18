Qualifying Abandoned
Horror Crash! 66-Year-Old Dies at the Nürburgring
Fatal accident during the first race of the 24-hour qualifying at the Nürburgring! As race officials announced Saturday evening, 66-year-old Juha Miettinen died as a result of a violent multi-car crash.
Six other drivers who were also involved in the accident in the Kolstertal section of the track were treated at nearby hospitals but are not in life-threatening condition.
The race was ultimately canceled following extensive medical efforts and a prolonged interruption. The organizer also took the livestream offline on YouTube.
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At 8 p.m., race officials announced that Juha Miettinen had not survived the accident. The 66-year-old Swede died from his severe injuries after being rescued and undergoing resuscitation attempts at the medical center.
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