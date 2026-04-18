Landeshymne im Gesetz: Mehrheit der Steirer dafür

Ein Jahr nach der Riesenaufregung haben die „Krone“ und Christoph Haselmayer vom Meinungsforschungsinstitut IFDD erhoben, wie die Steirer die Debatte sehen. Und zwar im Rahmen unserer Leserbefragung, an der mehr als 6300 Steirerinnen und Steirer teilnahmen: Die Frage „Halten Sie es für richtig, dass die Landeshymne ins Landessymbole-Gesetz aufgenommen wurde?“ beantworteten 42 Prozent mit „Ja“, 38 Prozent mit „Nein“, 20 Prozent enthielten sich. Ein durchaus knappes Rennen!