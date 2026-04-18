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Knappes Rennen

Landeshymne im Gesetz: Mehrheit der Steirer dafür

Steiermark
18.04.2026 17:30
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verankerte die Hymne gesetzlich.
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verankerte die Hymne gesetzlich.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz Stock A.)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Vor bald einem Jahr wurde das Dachsteinlied in das steirische Landes-Symbolegesetz aufgenommen – sehr zum Ärger von Slowenien. Wir haben die Steirer gefragt, was sie davon halten. Ein durchaus knappes Rennen!

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Es war ein Paukenschlag vor knapp einem Jahr, als die „Steirerkrone“ den spektakulären „Plan B“ enthüllte: Weil SPÖ, Grüne, KPÖ und Neos auf das Vorhaben der Landesregierung pfiffen, die steirische Hymne in der Verfassung zu verankern, und damit die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht zustande kam, griff Blau-Schwarz in die Trickkiste. Man hievte mit Regierungsmehrheit das Dachsteinlied kurzerhand in das Landes-Symbolegesetz.

Slowenien protestierte gegen Beschluss
Das löste in unserem Nachbarland Slowenien eine Empörungswelle aus: Das dortige Außenministerium kritisierte, dass die Zeilen aus dem 19. Jahrhundert die Steiermark in ihren historischen Grenzen darstellen – mit Gebieten, die heute zu Slowenien gehören. Proteste und politischer Aktionismus folgten.

Ein Jahr nach der Riesenaufregung haben die „Krone“ und Christoph Haselmayer vom Meinungsforschungsinstitut IFDD erhoben, wie die Steirer die Debatte sehen. Und zwar im Rahmen unserer Leserbefragung, an der mehr als 6300 Steirerinnen und Steirer teilnahmen: Die Frage „Halten Sie es für richtig, dass die Landeshymne ins Landessymbole-Gesetz aufgenommen wurde?“ beantworteten 42 Prozent mit „Ja“, 38 Prozent mit „Nein“, 20 Prozent enthielten sich. Ein durchaus knappes Rennen!

Die meisten Befürworter sind übrigens in den Reihen von FPÖ-Wählern zu finden, hier steht es 62 („Ja“) zu 20 („Nein“). 18 Prozent machten keine Angaben. Auch bei ÖVP-Wählern steht eine Mehrheit hinter der Aufnahme von „Hoch vom Dachstein an“ ins Symbolegesetz, 45 Prozent befürworten diese, 38 Prozent wiederum lehnen sie ab (bei 17 Prozent Enthaltungen).

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Gänzlich konträr ist dagegen die Meinung von Sympathisanten der Opposition. Hier ist die Ablehnung teils massiv: 57 Prozent der SPÖ-, 72 Prozent der Grün-, 68 Prozent der Neos- und 56 Prozent der KPÖ-Wähler halten den Schritt für falsch.

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