Der Streit um die steirische Landeshymne eskaliert

In Bezug auf die Kritik des steirischen Landeshauptmanns an einer fehlenden Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien betonte das slowenische Außenministerium, dass die Rechte der Angehörigen der deutschsprachigen Volksgruppe in Artikel 61 der slowenischen Verfassung garantiert seien. „Die slowenische Regierung pflegt mit ihnen seit vielen Jahren den Dialog im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe und stellt finanzielle Mittel für die Erhaltung ihrer Kultur und Sprache zur Verfügung“, wurde betont.