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In den Morgenstunden

Kollision auf Südautobahn forderte zwei Verletzte

Steiermark
18.04.2026 16:45
Der Pkw landete auf der Seite – der Lenker wurde verletzt.
Der Pkw landete auf der Seite – der Lenker wurde verletzt.(Bild: FF Nestelbach bei Graz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In den Morgenstunden krachte es am Samstag auf der Südautobahn kurz vor der Abzweigung Graz-Ost. Bei dem Unfall wurden zwei Lenker verletzt. Ein Pkw landete auf der Seite, ein Lkw verlor jede Menge Öl.

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Um 6.13 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren Nestelbach bei Graz und Autal ein: Ein Pkw und ein Transporter waren auf der A2 Südautobahn kurz vor der Abfahrt Graz-Ost in Fahrtrichtung Klagenfurt kollidiert. Ein langer Stau war die Folge.

Beim Eintreffen an der Unfallstelle fanden die Einsatzkräfte einen auf der Seite liegenden schwarzen Pkw vor. Zudem hatte der Lkw viel Öl verloren. Beide Unfalllenker dürften leicht verletzt worden sein, berichtet HBI Christoph Hable. „Auch Rotes Kreuz und Polizei waren schnell zur Stelle.“

Die Feuerwehren waren mit Ölbindearbeiten und der Absicherung der Unfallstelle beschäftigt, ehe die Fahrbahnen wieder freigegeben werden konnten. Anschließend konnten die Kräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.

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