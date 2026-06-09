Patt-Stellung zwischen KAC und Jan Mursak!

Eigentlich wollte Ex-NHL-Crack Jan Mursak seine Eishockey-Karriere längst beenden. Doch für den KAC war das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jetzt meldet sich der Slowene bei der „Krone“ zu Wort. Und zweieinhalb Monate nach dem letzten Saisonspiel drängt für die Rotacken langsam die Zeit bei den Transfers.
Hört er auf oder hängt er noch eine Saison an? Jan Mursak stellte eigentlich schon im Winter klar: „2025/26 wird meine letzte Saison als Eishockey-Profi!“ Daran hielt er bis vor den Play-offs auch fest. Doch seit dem Aus in der Viertelfinal-Serie gegen Fehervar (2:4) blieb dem Slowenen viel Zeit zum Reflektieren. Und plötzlich war der Rücktritt vom vermeintlichen Rücktritt keine Utopie mehr.
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