Patt-Stellung zwischen KAC und Jan Mursak!

Hört er auf oder hängt er noch eine Saison an? Jan Mursak stellte eigentlich schon im Winter klar: „2025/26 wird meine letzte Saison als Eishockey-Profi!“ Daran hielt er bis vor den Play-offs auch fest. Doch seit dem Aus in der Viertelfinal-Serie gegen Fehervar (2:4) blieb dem Slowenen viel Zeit zum Reflektieren. Und plötzlich war der Rücktritt vom vermeintlichen Rücktritt keine Utopie mehr.