Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oper Graz

„Musketiere“: Unterhaltsamer geht Operette nicht

Steiermark
17.04.2026 15:58
Helena Käfer, Janos Mischuretz und Tobias Spiegl sind „Die drei Musketiere“
Helena Käfer, Janos Mischuretz und Tobias Spiegl sind „Die drei Musketiere“(Bild: PETRA MOSER)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Das spleen*graz-Festival bringt bis 22. April tolle Produktionen für junges Publikum nach Graz. Eröffnet wurde am Donnerstag an der Oper mit einer inklusiven Version von „Die drei Musketiere“.

0 Kommentare

Es ist ja nicht so, als ob die LebensGroß-Theaterakademie, die Darstellern mit Beeinträchtigungen eine professionelle Ausbildung bietet, nicht bis jetzt schon tolle Arbeit geleistet hätte. Mit „Die drei Musketiere“ – einer Koproduktion mit der Oper Graz, die am Donnerstag mit seiner Premiere das spleen*-Festival eröffnet hat – erreicht das inklusive Kollektiv ein neues Level.

Ralph Benatzkys Operette dient als Vorlage und liefert mit ihren Themen – Mut, Freundschaft, Selbstbestimmung – viele Anknüpfungspunkte für Regisseur Georg Schütky und sein Team. Auf wunderbare Weise verschmelzen die Darsteller mit den Profisängern der Grazer Oper und zehn Philharmonikern unter Stefan Birnhuber zu einem Ensemble: Janos Mischuretz, Tobias Spiegl und Helena Käfer glänzen als Musketiere, Josephine Renelt punktet als Königin Anne nicht nur mit Stimme, sondern auch mit Herz.

Leah Bedenko und Robert Nemes
Leah Bedenko und Robert Nemes(Bild: PETRA MOSER)

Heimtücke und Stimmgewalt
Robert Nemes gibt eine wunderbar heimtückische Kardinälin, ihr zur Seite eine stimmgewaltige Leah Bedenko als Söldnerin. Agnes Zenz spielt eine herrlich hintertriebene Manon, Melanie Schaller einen wunderbar-nonchalanten Pater Ignotius. Die Lacher auf ihrer Seite haben Janosch Ostrowski als König Ludwig, Florian Finsterbusch als patscherter Zuckerbäcker und Lena Strohriegel als alarmistischer Oberst.

Zu sehen bis 25. April auf der Studiobühne der Oper – viel sympathischer, offener und unterhaltsamer kann man Operette nicht erleben. Nicht verpassen!

Gastspiel aus Belgien
Einem schwierigen Thema – nämlich dem Tod – näherte sich beim spleen*graz auch das Gastspiel „Code heart“ der belgischen Kopergietery. Darin treffen eine junge Frau und ein Android aufeinander, die beide ihre Mutter/Erzeugerin verloren haben. Können Mensch und Maschine gemeinsam trauern? Oder sind sie vielmehr eine Gefahr füreinander? Und wer profitiert eigentlich davon, wenn sie sich hassen oder lieben? Große Fragen wirft das Stück als sympathischen Mix aus Live-Theater und Computerspiel auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
17.04.2026 15:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Zumindest für zehn Tage sollen Öltanker und andere Frachtschiffe passieren dürfen.
Aber US-Sperre bleibt
Iran öffnet wieder die Straße von Hormuz
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
278.670 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
110.537 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.076 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1010 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
879 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf