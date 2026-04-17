„Musketiere“: Unterhaltsamer geht Operette nicht

Gastspiel aus Belgien

Einem schwierigen Thema – nämlich dem Tod – näherte sich beim spleen*graz auch das Gastspiel „Code heart“ der belgischen Kopergietery. Darin treffen eine junge Frau und ein Android aufeinander, die beide ihre Mutter/Erzeugerin verloren haben. Können Mensch und Maschine gemeinsam trauern? Oder sind sie vielmehr eine Gefahr füreinander? Und wer profitiert eigentlich davon, wenn sie sich hassen oder lieben? Große Fragen wirft das Stück als sympathischen Mix aus Live-Theater und Computerspiel auf.