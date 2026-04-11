Kranke Steirerin kämpft um das Leben ihrer Kühe

Paten, neue Plätze oder Mitarbeiter

Mittlerweile ist „Kelly“ mit 17 Jahren eines natürlichen Todes gestorben – aber 13 Rinder sind noch da. Und um sie macht sich Kerstin seit ihrer verheerenden Diagnose die größten Sorgen: „Ich habe Rheuma, und das mittlerweile so schlimm, dass ich kaum mehr gehen kann und ständig Schmerzen habe.“ So heftige, dass „ich es nicht mehr schaffe, so wie früher selbst Heu zu machen für die Tiere oder sie richtig gut zu versorgen.“ Ihre am Hof lebende Mama ist auch schon älter, der Opa 92, „beide sind also auch nicht mehr so belastbar“.