Eintauchen in die Welt der Drohnen bei Festival

In Anras in Osttirol findet zum 5. Mal das größte Festival rund um die beliebten und vielfältigen Flugobjekte statt. Dass die Einsatzgebiete immer größer werden, zeigen rund 30 Hersteller. Dabei handelt es sich um viel mehr als nur Spielzeug.
Drohnen sind längst kein Nischenthema mehr. Fast täglich hört man Berichte über Drohnenflüge. Die kleinen Flugobjekte sind mittlerweile fester Bestandteil in unterschiedlichsten Bereichen des Alltags. Dass dies nicht nur Experten fasziniert, sondern auch die breite Masse, zeigt sich auch heuer beim bereits 5. Drohnenfestival am 9. Mai im Osttiroler Anras.
Das Pfleghaus hat an die 30 Fachaussteller eingeladen, die von winzigen Flitzern bis zu bulligen Ladedrohnen die neuesten Modelle ausstellen. Die Bandbreite reicht von Drohnen zum kleinen Preis bis hin zu High Tech-Geräten in Dimensionen von Luxusautos.
Auch relevante Blaulichtorganisationen sind beim Festival vertreten. Dazu zählt etwa ein Drohnenteam der Landespolizeidirektion Tirol oder die Betriebsfeuerwehr von Swarovski.
Einsatz in der Forschung, spektakuläre Aufnahmen
Dass Drohnen auch in der Forschung zum Einsatz kommen, werden auch die Fachhochschulen aus Kufstein, Kärnten oder Graz zur Schau stellen und gleichzeitig über ihre Studiengänge informieren.
Vielen in Erinnerung sind auch Aufnahmen vom Hahnenkammrennen. Aussteller zeigen die Arbeitsweise und technischen Raffinessen der kleinen, wendigen Flugobjekte. Flug-Simulatoren und weitere Programmpunkte beeindrucken am 9. Mai auch die Jüngsten.
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