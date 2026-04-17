Hanging up her boots at 24
Ski jumper Eder makes surprise retirement announcement
Ski jumper Lisa Eder has unexpectedly announced the end of her career.
Lisa Eder, from Salzburg, unexpectedly ended her ski jumping career on Friday at the age of 24. The Leogang native secured her first two World Cup victories this past season, along with several other podium finishes and a fourth-place finish in the overall standings.
At the Olympic Games, as was the case at the previous World Championships, she failed to win an individual medal.
Another setback for the ÖSV women’s team
Eder has been in a relationship with Manuel Fettner for several years, whose career also recently came to an end. Her retirement is another setback for the ÖSV women’s team. Eva Pinkelnig, a former top athlete, has been recovering from a torn cruciate ligament for the past six months.
Prior to the season that just ended, longtime key players Jacqueline Seifriedsberger and Sara Marita Kramer had ended their careers.
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