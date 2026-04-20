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Vielfalt pur: Jetzt ist Pflanzzeit in Kärnten

Specials
20.04.2026 00:01
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(Bild: Schrott-Moser)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ende April ist die beste Zeit für Gartenfreunde: In den Kärntner Gärtnereien wartet jetzt die größte Auswahl des Jahres – von hitzeresistenten Blühpflanzen bis hin zu frischem Gemüse und Naschobst für Balkon und Garten.

Wenn die Temperaturen steigen, sind robuste Pflanzen gefragt. Klassiker wie die leuchtend rote Sundaville trotzen Hitze und kleinen Pflegefehlern und blühen unermüdlich bis in den Herbst. Auch Begonien, Salbeiarten oder das zarte „Kärntner Sterndel“ bringen Frische und Leichtigkeit in jede Pflanzung.

Entscheidend für gesundes Wachstum ist neben der richtigen Pflanze auch die Basis: Hochwertige Erde mit hohem Tonanteil und eine gute Nährstoffversorgung sorgen dafür, dass Blumen selbst heiße und trockene Phasen bestens überstehen.

(Bild: Schrott-Moser)
(Bild: Renner-Print)

Die Stars des Jahres: „Feurige Flora“ & „Saftige Sabine“
Ein besonderes Highlight ist die „Kärntner Blume des Jahres 2026“: die „Feurige Flora“. Das Wandelröschen begeistert mit einem einzigartigen Farbspiel von Gelb über Orange bis Rot und ist ein Magnet für Bienen und Schmetterlinge. Ob im Topf, Balkonkisterl oder Beet – diese Pflanze bringt den Sommer direkt nach Hause.

Auch im Gemüsegarten gibt es einen Star: Die Andenbeere „Saftige Sabine“ überzeugt mit süß-säuerlichem Geschmack und hohem Vitamingehalt. Ab Juli liefert sie aromatische Früchte, ideal zum Naschen oder Verarbeiten.

Frisches aus dem eigenen Garten
Der Trend zum Selbstanbau hält an. Ob Erdbeeren, Heidelbeeren oder Kräuter – immer mehr Menschen setzen auf eigene Ernte. Besonders beliebt: Erdbeeren mit langer Erntezeit und Heidelbeeren, die an sonnigen Standorten besonders gut gedeihen.

Auch Gemüse lässt sich einfach kultivieren – selbst ohne Garten. Tomaten, Paprika oder Kräuter wachsen problemlos in Töpfen auf Balkon oder Terrasse. Vorgezogene Setzlinge aus den Gärtnereien erleichtern den Einstieg und verkürzen die Zeit bis zur Ernte.

(Bild: Fritz-Press)

Clever pflanzen, besser ernten
Wer Gemüsebeete geschickt plant, profitiert doppelt: Mischkultur sorgt dafür, dass sich Pflanzen gegenseitig unterstützen, Schädlinge fernhalten und der Boden optimal genutzt wird. Karotten und Lauch etwa sind ein ideales Team, während andere Kombinationen besser vermieden werden sollten.

Mit der richtigen Pflege – ausreichend Wasser, nährstoffreicher Boden und regelmäßiges Düngen – steht einer reichen Ernte nichts im Weg.

Natürlich gärtnern liegt im Trend
2026 steht ganz im Zeichen des naturnahen Gartens. Statt steriler Flächen sind Vielfalt, Blütenreichtum und insektenfreundliche Pflanzen gefragt. Klimafitte Bäume, lebende Hecken und robuste Stauden machen den Garten nicht nur schöner, sondern auch widerstandsfähiger.

Besonders wichtig: durchgehendes Blütenangebot von Frühjahr bis Herbst. So finden Bienen, Schmetterlinge und andere Nützlinge ausreichend Nahrung – ein wertvoller Beitrag zur Artenvielfalt.

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Beratung vom Profi
Egal ob Balkon, Terrasse oder großer Garten: In den Kärntner Gärtnereien finden Hobbygärtner jetzt nicht nur eine enorme Pflanzenvielfalt, sondern auch fachkundige Beratung. Von der richtigen Pflanzenauswahl bis zur optimalen Pflege gibt es hier wertvolle Tipps für nachhaltige Gartenerfolge.

Jetzt ist die beste Zeit, um den eigenen Garten oder Balkon in eine blühende Wohlfühloase zu verwandeln.

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