Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Kleiner Gipfel mit großer Aussicht ins Ausseerland

Steiermark
17.04.2026 11:00
Atemberaubende Aussicht: Der 1200 Meter hohe Tressenstein ist seit über einem Jahrhundert ein ...
Atemberaubende Aussicht: Der 1200 Meter hohe Tressenstein ist seit über einem Jahrhundert ein beliebtes Wanderziel in der pittoresken Region.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Von Bad Aussee, dem geografischen Mittelpunkt Österreichs, geht’s gemeinsam mit Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti, dem beliebten „Krone“-Wanderduo, zum Tressenstein – einem 1201 Meter hohen Gipfel mit geschichtsträchtiger Warte.

0 Kommentare

Die Region Ausseerland Salzkammergut – oft auch als „zehntes Bundesland Österreichs“ bezeichnet – umfasst die Gemeinden Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee, Bad Mitterndorf und Tauplitz. Die abgeschiedene Lage der Region, das mächtige Gebirge ringsum sowie die reizvolle Seenlandschaft locken seit Jahrhunderten Natur- und Kulturinteressierte an.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Tressenstein zwischen Bad Aussee und Altaussee. Bereits im Jahr 1907 stand hier eine Warte, die 2013 neu errichtet wurde und mit einer beeindruckenden Aussicht überrascht: Der Altausseersee und der Grundlsee liegen einem hier zu Füßen und in der Ferne präsentiert sich die noch schneebedeckte Berglandschaft des Toten Gebirges und des Dachsteinplateaus.

Ein besonders reizvoller Blick auf das Ausseerland eröffnet sich dem Wanderer von der ...
Ein besonders reizvoller Blick auf das Ausseerland eröffnet sich dem Wanderer von der Tressensteinwarte aus, die 2013 neu errichtet wurde.(Bild: Weges)

Auf der Warte lassen sich zudem über QR-Codes Kurzbiografien bekannter Persönlichkeiten mit Ausseerland-Bezug abrufen. Die Tressensteinwarte lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen, den Ausblick zu genießen und mehr über Anna Plochl, Friedrich Simony, Klaus Maria Brandauer und viele weitere zu erfahren.

Fazit: ein kleiner Gipfel mit großer Wirkung.

Entlang traditioneller Holzhäuser führt die Wanderung hinauf zum Gipfel.
Entlang traditioneller Holzhäuser führt die Wanderung hinauf zum Gipfel.(Bild: Weges)

Wir starten im Kurpark Bad Aussee (659 m) und gehen durch den Ort in Richtung Grundlsee. Bei der Kirche passieren wir links die Brücke und folgen den gelben Wegweisern zum Tressenstein. Am Waldrand entlang kommen wir zu einer Asphaltstraße, queren diese und wandern über Forstwege und teils steilere Steige zu einem Aussichtsplatz bergauf.

Daten & Fakten

  • Tourendaten: 8,2 km/ 550 Hm/ Gehzeit ca. 3,5 h.
  • Anforderungen: ab dem Einstieg in den Wanderweg ein Mix aus Forststraßen und Steigen mit teils steileren Abschnitten.
  • Ausgangspunkt: Kurpark Bad Aussee; alternativ vom Bahnhof (ca. 1,5 km bis ins Ortszentrum).
  • Wanderung nach Altaussee: Beim Rückweg besteht die Möglichkeit, über Obertressen nach Altaussee zu wandern und den Bus nach Bad Aussee zu nehmen.
  • Einkehrmöglichkeiten: mehrere in Bad Aussee und Altaussee.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Weiter führt der Weg über eine kleine Siedlung zur Sattelstraße. Von hier geht es links stetig – zwischendurch steiler – durch den Wald bergauf zum Tressenstein (1201 m) mit Aussichtswarte und nahegelegener Plattform.

Der Rückweg führt über die Aufstiegsroute.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
17.04.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
257.666 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
99.348 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
92.990 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
881 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
877 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf