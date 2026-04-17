Kleiner Gipfel mit großer Aussicht ins Ausseerland

Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Tressenstein zwischen Bad Aussee und Altaussee. Bereits im Jahr 1907 stand hier eine Warte, die 2013 neu errichtet wurde und mit einer beeindruckenden Aussicht überrascht: Der Altausseersee und der Grundlsee liegen einem hier zu Füßen und in der Ferne präsentiert sich die noch schneebedeckte Berglandschaft des Toten Gebirges und des Dachsteinplateaus.