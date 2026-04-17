Kleiner Gipfel mit großer Aussicht ins Ausseerland

Von Bad Aussee, dem geografischen Mittelpunkt Österreichs, geht’s gemeinsam mit Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti, dem beliebten „Krone“-Wanderduo, zum Tressenstein – einem 1201 Meter hohen Gipfel mit geschichtsträchtiger Warte.
Die Region Ausseerland Salzkammergut – oft auch als „zehntes Bundesland Österreichs“ bezeichnet – umfasst die Gemeinden Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee, Bad Mitterndorf und Tauplitz. Die abgeschiedene Lage der Region, das mächtige Gebirge ringsum sowie die reizvolle Seenlandschaft locken seit Jahrhunderten Natur- und Kulturinteressierte an.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Tressenstein zwischen Bad Aussee und Altaussee. Bereits im Jahr 1907 stand hier eine Warte, die 2013 neu errichtet wurde und mit einer beeindruckenden Aussicht überrascht: Der Altausseersee und der Grundlsee liegen einem hier zu Füßen und in der Ferne präsentiert sich die noch schneebedeckte Berglandschaft des Toten Gebirges und des Dachsteinplateaus.
Auf der Warte lassen sich zudem über QR-Codes Kurzbiografien bekannter Persönlichkeiten mit Ausseerland-Bezug abrufen. Die Tressensteinwarte lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen, den Ausblick zu genießen und mehr über Anna Plochl, Friedrich Simony, Klaus Maria Brandauer und viele weitere zu erfahren.
Fazit: ein kleiner Gipfel mit großer Wirkung.
Wir starten im Kurpark Bad Aussee (659 m) und gehen durch den Ort in Richtung Grundlsee. Bei der Kirche passieren wir links die Brücke und folgen den gelben Wegweisern zum Tressenstein. Am Waldrand entlang kommen wir zu einer Asphaltstraße, queren diese und wandern über Forstwege und teils steilere Steige zu einem Aussichtsplatz bergauf.
Weiter führt der Weg über eine kleine Siedlung zur Sattelstraße. Von hier geht es links stetig – zwischendurch steiler – durch den Wald bergauf zum Tressenstein (1201 m) mit Aussichtswarte und nahegelegener Plattform.
Der Rückweg führt über die Aufstiegsroute.
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