Die 99ers legten vor: 5:1 im ersten Finalspiel!

Mit einem Powerplay der 99ers startete dann das Mitteldrittel – der dritte Treffer blieb dem Sieger des Grunddurchgangs aber verwehrt. Stattdessen konnten die Südtiroler nach rund 25 Minuten auf 1:2 verkürzen. Woraufhin gleich einmal die erste größere Reiberei zwischen mehreren Spielern folgte. Danach ging es hin und her, beide Teams hatten gute Möglichkeiten. Das Tor machten aber die 99ers in Minute 34: Frank Hora bekam an der blauen Linie den Puck, machte noch zwei Meter und schoss trocken ins lange Kreuzeck zum 3:1 ein. Die Fans dankten es mit einem „Steht auf, wenn ihr Grazer seid!“ Mit diesem Stand ging es auch in die zweite Pause.