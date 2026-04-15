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Tödlicher Unfall

Steirer (69) von Baggerschaufel erdrückt

Steiermark
15.04.2026 18:52
Für den 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.
Für den 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Tragischer Arbeitsunfall im südsteirischen Kitzeck: Ein 69-Jähriger wollte einem Traktorfahrer (31) bei einer Reparatur helfen und wurde dabei mit dem Kopf zwischen einer Baggerschaufel und einer Traktorfelge eingeklemmt. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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Mittwochnachmittag war ein 31-jähriger Südsteirer in Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz) für eine Firma mit Mulcharbeiten beschäftigt. Dabei kam es zu einer Beschädigung am Hinterrad des Traktors. Das Rad musste vor Ort demontiert werden. 

Ein 69-Jähriger kam dabei mit einem Grabenbagger zu Hilfe. Nachdem das Fahrzeug laut Polizei aufgebockt und gesichert worden war, versuchten die beiden Männer zunächst, das festsitzende Rad mittels eines Gurtes und unter Einsatz des Baggers zu lösen.

Pfosten rutschte plötzlich weg
Da dies nicht gelang, klemmte der 69-Jährige einen Holzstaffel zwischen Felge und Baggerschaufel ein, um das Rad durch Druck zu lockern. Während er den Staffel hielt, habe der 31-Jährige mit der Baggerschaufel dagegen gedrückt.

Den ersten Ermittlungen nach sei das Pfostenstück plötzlich weggerutscht, wodurch der 69-Jährige zwischen Felge und Baggerschaufel geriet. Der Mann erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und verstarb trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle.

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