Shocking development: Showdown in the SPÖ called off

These have been turbulent days within the SPÖ Lower Austria. About a week ago, the federal SPÖ intensified its efforts to field a challenger against the incumbent state party leader, Sven Hergovich, in the form of Ulrike Königsberger-Ludwig—a former state councilor who is very popular in Lower Austria and now serves as State Secretary—at the state party convention on May 30. However, the plan—conceived and spearheaded by SPÖ leader Andreas Babler and party executive director Klaus Seltenheim—reportedly backfired at least a little as soon as it became public knowledge.