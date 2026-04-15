Backtracking during the meeting
Shocking development: Showdown in the SPÖ called off
Between coup and farce: In a hastily convened meeting of the expanded state party executive committee of the SPÖ Lower Austria, the announced contested vote between State Secretary Ulrike Königsberger-Ludwig and State Party Leader Sven Hergovich at the SPÖ state party convention on May 30 was debated.
These have been turbulent days within the SPÖ Lower Austria. About a week ago, the federal SPÖ intensified its efforts to field a challenger against the incumbent state party leader, Sven Hergovich, in the form of Ulrike Königsberger-Ludwig—a former state councilor who is very popular in Lower Austria and now serves as State Secretary—at the state party convention on May 30. However, the plan—conceived and spearheaded by SPÖ leader Andreas Babler and party executive director Klaus Seltenheim—reportedly backfired at least a little as soon as it became public knowledge.
A mole did Babler and Co. a disservice
As Königsberger-Ludwig herself noted in a subsequent letter, several discussions should actually have taken place before the announcement. However, a red mole leaked the plan prematurely, thereby increasing the pressure—and setting off a small political avalanche. It gained momentum quickly: Babler threw his support behind Königsberger-Ludwig, but many prominent Red politicians from Lower Austria pledged their loyalty to Hergovich—and criticized the challengers’ approach.
On Monday, a challenge candidacy would have to be officially approved by the party executive committee. “To discuss the situation openly, internally, and not through the media,” Hergovich invited members to an expanded party presidium meeting on Wednesday. At party headquarters, there was debate over whether Königsberger-Ludwig’s challenge candidacy should proceed.
The result: In the end, the pressure was apparently too high, and the challenger withdrew...
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