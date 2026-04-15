Hauskontrollen sollen Geld in Gemeindekasse spülen

Sie versteht den Unmut der Bürger, denn mögliche Abweichungen bei den Kontrollen haben auch Auswirkungen auf die laufenden Kanalbenützungsgebühren, die um ein Vielfaches höher liegen als in den umliegenden Nachbargemeinden: „Für ein 200 m² großes Einfamilienhaus mit einem Wasserverbrauch von 200 Kubikmeter bezahlt man in Neudörfl 390 Euro, in Wiesen 250 Euro und in Pöttsching 180 Euro. In Bad Sauerbrunn betragen sie 490 Euro. Nun wird es noch teurer. Klar, dass auf der Gemeinde laufend Beschwerden eingehen!“