Diese Schneiderin füllt Leerstand im Ortszentrum

Der Stoff, aus dem Jugendträume sind

Mit der eigenen Meisterwerkstatt hat sich Patricia einen lang gehegten Traum erfüllt. Ihre Affinität zu Ästhetik und Kreativität ist bereits im Volksschulalter aufgefallen. In der Haushaltungsschule in Übersbach bei Fürstenfeld ist später – vom Schnitt bis zur Ausführung – ihr erstes Seidenleinenkleid entstanden „Ich war begeistert davon. Da habe ich so richtig die Freude am Nähen entdeckt.“