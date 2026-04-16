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Neue Meisterwerkstatt

Diese Schneiderin füllt Leerstand im Ortszentrum

Steiermark
16.04.2026 11:00
Entwerfen, erstellen, verkaufen: Patricia Sacadat macht alles.
Entwerfen, erstellen, verkaufen: Patricia Sacadat macht alles.(Bild: Josef Fürbass)
Porträt von Josef Fürbass
Von Josef Fürbass

Die Steirerin Patricia Sacadat hat im Herzen von Eibiswald einem früheren Geschäftslokal neues Leben eingehaucht. Ihre Meisterwerkstatt ist eine Bereicherung für die Gemeinde.

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Leerstände in Dörfern und Städten sind ein Phänomen unserer Zeit. Abgesehen vom nicht gerade einladenden Bild ist damit häufig eine Reduktion des Angebots verbunden. Zum Glück gibt es auch positive Beispiele, etwa in Eibiswald. Dort ist Patricia Sacadat Mitte März mit ihrer Werkstatt in ein verwaistes Geschäftslokal eingezogen und belebt den Hauptplatz seither mit meisterhaftem Können, Kreativität, Haute Couture und Charme.

Die aus Nestelbach im Ilztal stammende Schneidermeisterin ist eine begeisterte Repräsentantin ihres Handwerks. Wenn sie in Arbeitsschürze und mit dem Maßband um den Hals vor dem Geschäft steht, dann kommt ihre Liebe zum Beruf so richtig zum Ausdruck.

Die Meisterwerkstatt ist eine Bereicherung für Eibiswald
Die Meisterwerkstatt ist eine Bereicherung für Eibiswald(Bild: Josef Fürbass)

In der Auslage können die Passanten handgeschriebene Botschaften lesen. Und sie bleiben auch gerne stehen, um die Fingerhüte aus aller Welt zu bestaunen, von Frankreich über Gibraltar, Italien, Oman bis nach Portugal und Spanien. Diese hat Patricia als Souvenirs von den Reisen mit ihrem Partner Andreas mitgebracht. „Es befinden sich aber auch Mitbringsel von Freunden und Bekannten darunter.“

Der Stoff, aus dem Jugendträume sind
Mit der eigenen Meisterwerkstatt hat sich Patricia einen lang gehegten Traum erfüllt. Ihre Affinität zu Ästhetik und Kreativität ist bereits im Volksschulalter aufgefallen. In der Haushaltungsschule in Übersbach bei Fürstenfeld ist später – vom Schnitt bis zur Ausführung – ihr erstes Seidenleinenkleid entstanden „Ich war begeistert davon. Da habe ich so richtig die Freude am Nähen entdeckt.“

Damit war das nächste Ziel mit der Modeschule am Ortweinplatz in Graz vorprogrammiert. „Meine Mutter hat mich sehr gefördert. Sie hat genau gespürt, was mir liegt“, erinnert sich Patricia, während sie zum Buch „Modezeichnen“ greift, das ihr Mama Dorli damals geschenkt und mit einer persönlichen Widmung versehen hat: „Früh übt sich, wer Meister werden will. Alles Gute für deinen Beruf!“

Nach der schulischen Ausbildung sammelte Patricia bei renommierten Unternehmen der Bekleidungsbranche praktische Berufserfahrung. Bald reifte der Wunsch, sich selbstständig zu machen. Also besuchte Patricia die Meisterschule in Graz. 2014 eröffnete sie zu Hause in Nestelbach ihre eigene Meisterwerkstatt. Vom Sommerseidenkleid bis zur Ballrobe, von der Altsteirertracht bis zum Dirndl, vom Hosenanzug bis zur Brautmode – bei Patricia Sacadat kommt vom Design bis zum fertigen Stück alles aus einer Hand.

Besondere Glücksknöpfe zur Eröffnung geschenkt
2025 haben sie und Andreas Eibiswald zum neuen Lebensmittelpunkt gewählt. Am 16. März hat schließlich die Meisterwerkstatt eröffnet. „Das Geschäftslokal hat mich spontan angesprochen“, schwärmt die Unternehmerin. Unter den Eröffnungsgeschenken befanden sich auch Glücksknöpfe einer guten Freundin: Die Raritäten werden nach und nach bei den privaten Modekreationen aufgenäht.

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