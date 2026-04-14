Lawinengefahr wegen Nassschnees teils groß

Das nasse Wetter am Dienstag hat die Lawinengefahr in Tirol ansteigen lassen. Für große Teile Tirols wurde für Mittwoch Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala ausgegeben. Damit herrscht in den betroffenen Regionen im Bezirk Schwaz und im Tiroler Oberland „große Gefahr“.