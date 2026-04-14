Lawinengefahr wegen Nassschnees teils groß

Das nasse Wetter am Dienstag hat die Lawinengefahr in Tirol ansteigen lassen. Für große Teile Tirols wurde für Mittwoch Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala ausgegeben. Damit herrscht in den betroffenen Regionen im Bezirk Schwaz und im Tiroler Oberland „große Gefahr“.
„Mit der Durchnässung nimmt die Anzahl der Gefahrenstellen im Tagesverlauf zu“, hieß es von den Experten des Lawinenwarndienstes Tirol. Die größte Gefahr gehe vom Nassschnee aus. Feuchte und nasse Lawinen könnten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.
Besondere Vorsicht sei an sehr steilen Hängen unterhalb von rund 2500 Metern Seehöhe geboten. Am Nachmittag seien „zahlreiche nasse Schneebrettlawinen zu erwarten“, wurde gewarnt. Diese könnten im schwachen Altschnee anreißen und groß werden – auch im „häufig befahrenen Variantengelände“, wurden insbesondere Skifahrer angesprochen.
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