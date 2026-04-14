Kein Knipser und Seuche am Fuß: Krise im Pinzgau

„Wir haben halt einfach keinen Knipser und die Seuche am Fuß. Das wird irgendwann auch zur Kopfsache, weil wir auch kein Spiel dabei haben, wo wir mal dreckig gewinnen und uns dann den Auftrieb erarbeiten“, erklärte der 28-Jährige – der seine Zukunft zwar weiterhin am Steinernen Meer haben wird und nicht nach Kitzbühel geht – jedoch die Kaderzusammenstellung kritisierte.