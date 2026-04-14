Kein Knipser und Seuche am Fuß: Krise im Pinzgau

Bei Westligist FC Pinzgau spitzt sich die sportliche Krise immer mehr zu. Die Saalfeldener warten seit über einem halben Jahr auf einen Sieg und hadern zugleich mit dem Kader. Der Klub hält an seinem Vorhaben jedoch weiter fest.
Beim FC Pinzgau läuft einfach nichts zusammen. In der Westliga warten die Saalfeldener bereits seit 8. November 2025 (über ein halbes Jahr) auf einen Sieg.
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Mit 19 Zählern rangiert man mit Rang 15 als das schlechteste Team des Bundeslandes. Besonders die zweitschlechteste Offensive der Liga bereitet dem Team und den Verantwortlichen seit Wochen große Sorgen. „Wir belohnen uns einfach nicht und lassen zu viele Chancen liegen“, sagte Pinzgau-Trainer Adonis Spica nach der 1:3-Derbyschlappe am Freitag gegen Bischofshofen. Die Gründe dafür kennt und nennt Mittelfeldspieler Philipp Zehentmayr.
Wir haben halt einfach keinen Knipser und die Seuche am Fuß.
Philipp ZEHENTMAYR, FC Pinzgau Saalfelden
Bild: Andreas Tröster
„Wir haben halt einfach keinen Knipser und die Seuche am Fuß. Das wird irgendwann auch zur Kopfsache, weil wir auch kein Spiel dabei haben, wo wir mal dreckig gewinnen und uns dann den Auftrieb erarbeiten“, erklärte der 28-Jährige – der seine Zukunft zwar weiterhin am Steinernen Meer haben wird und nicht nach Kitzbühel geht – jedoch die Kaderzusammenstellung kritisierte.
Pinzgau-Sportboss Tandari hält an Eigengewächsen fest
„Junge Spieler sind eh gut. Aber für uns erfahrener wäre es leichter, wenn wir mehr gestandene Spieler hätten“, meinte Zehentmayr. Sportdirektor Tamas Tandari versteht das, aber: „Wir werden in den kommenden Wochen noch mehr junge Spieler in der Liga testen, damit wir sehen, wen wir in die neue Regionalliga Nord mitnehmen können.“
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