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Nur zwei Tore

Kaufoption gezogen: Millionenregen für RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
14.04.2026 14:30
Lois Openda (li.) jubelt mit Xaver Schlager
Lois Openda (li.) jubelt mit Xaver Schlager(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Geldsegen für RB Leipzig: Der Fußball-Bundesligist kann durch den bevorstehenden festen Abgang von Stürmer Lois Openda zu Juventus Turin Einnahmen in Millionenhöhe einplanen. 

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Nach SID-Informationen greift nach Juves jüngstem 1:0-Sieg bei Atalanta Bergamo eine Kaufoption für den Belgier. Durch die Klausel erhält Leipzig ein Gesamtpaket von rund 50 Millionen Euro aus Leihgebühr, Ablöse und Boni.

Denn die Turiner, aktuell auf Platz 4 in der Tabelle, können sechs Spieltage vor Schluss nicht mehr schlechter als Tabellenplatz 10 abschneiden. Laut Medienberichten wird dadurch die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht für den Belgier aktiviert. Der Stürmer erhält in Italien einen Vertrag bis 2030.

Lois Openda
Lois Openda(Bild: EPA/ALESSANDRO DI MARCO)

Nur zwei Tore für Juve
Openda war vor der laufenden Saison auf Leihbasis nach Turin gewechselt. In 33 Pflichtspielen für Juve kommt er bislang auf zwei Treffer. Der Angreifer war 2023 vom RC Lens aus Frankreich zu RB gekommen.

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