Kaufoption gezogen: Millionenregen für RB Leipzig

Denn die Turiner, aktuell auf Platz 4 in der Tabelle, können sechs Spieltage vor Schluss nicht mehr schlechter als Tabellenplatz 10 abschneiden. Laut Medienberichten wird dadurch die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht für den Belgier aktiviert. Der Stürmer erhält in Italien einen Vertrag bis 2030.