Wissenswertes zum Sozialtarif für Strom

Der günstige Tarif gilt nur für ein Grundkontingent von 2.900 kWh pro Jahr über den Hauptzähler. Höhere Strommengen werden zum aktuellen Quartals-Marktpreis für Strom verrechnet. Nicht begünstigt sind zweite Zähler. Hier kommt der Tarif zur Anwendung, der aktuell mit dem Energielieferanten vereinbart ist.