Baustellen-Finale für den jüdischen Stadttempel

Nur die wenigsten, die hier zwischen Bars und Restaurants vorbeispazieren, vermuten hinter der Altbaufassade in der Seitenstettengasse 4, dass sich hier seit 200 Jahren der „spirituelle Mittelpunkt der jüdischen Gemeinde“ befindet, wie der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch sagt.

Die prächtige, 1826 eröffnete und einst von Architekt Joseph Kornhäusel entworfene Synagoge hat sogar die NS-Zeit weitgehend unbeschadet überstanden – nun nagt aber der Zahn der Zeit an ihr.