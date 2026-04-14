Sonne kehrt zurück, bis zu 23 Grad – aber dann …

Noch ein wenig Startschwierigkeiten gibt es am Mittwoch. Laut Prognose von Geosphere Austria trüben noch Restwolken den Himmel, vereinzelt gibt es auch noch Restschauer. Schöner startet der Tag im Westen des Landes mit vermehrt Sonnenschein, im Tagesverlauf kann sich die Sonne auch in den übrigen Regionen nach und nach durchsetzen. Im Berg- und Hügelland entstehen ab dem Nachmittag aber auch wieder Quellwolken, es kann immer wieder regnen. Die Frühtemperaturen erreich 3 bis 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 14 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.