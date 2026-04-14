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Wechselhafter April

Sonne kehrt zurück, bis zu 23 Grad – aber dann …

Österreich
14.04.2026 11:58
Der April zeigt sich launisch. (Symbolbild)
Der April zeigt sich launisch. (Symbolbild)(Bild: Annabell Gsödl - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der April bietet alles auf, was er hat – aktuell heißt das jedoch Wolken statt Sonne, kühler Wind und Temperaturen, die dem ein oder anderen doch eine Spur zu niedrig sind. Mit Blick auf die kommenden Tage gibt es jedenfalls gute Nachrichten: Der Sonnenhunger wird vielerorts gestillt und auch die 20-Grad-Marke kommt wieder in Sicht. Schlechte Nachrichten gibt es aber leider auch ...

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Noch ein wenig Startschwierigkeiten gibt es am Mittwoch. Laut Prognose von Geosphere Austria trüben noch Restwolken den Himmel, vereinzelt gibt es auch noch Restschauer. Schöner startet der Tag im Westen des Landes mit vermehrt Sonnenschein, im Tagesverlauf kann sich die Sonne auch in den übrigen Regionen nach und nach durchsetzen. Im Berg- und Hügelland entstehen ab dem Nachmittag aber auch wieder Quellwolken, es kann immer wieder regnen. Die Frühtemperaturen erreich 3 bis 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 14 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Wechselhaft startet der Donnerstag im Westen und Nordwesten, Sonne und Wolken kämpfen um die Vorherrschaft am Himmel. Auch ein paar Regenschauer spielen mit, am längsten trocken bleibt es ganz im Westen und im Süden. Am Morgen erreichen die Temperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 15 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten erneut im Osten und zudem Süden.

Am Freitag muss man vor allem im Bergland mit Quellwolken rechnen, auch die Möglichkeit von Regenschauern ist in diesen Regionen gegeben. Überall sonst präsentiert sich der Tag sehr sonnig und trocken. Der Frühling wirft hinsichtlich Temperaturen noch einmal den Turbo an: Frühtemperaturen 4 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.

Österreich
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Graz
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Klagenfurt
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Salzburg
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Innsbruck
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Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Samstag hat das Bergland etwas das Nachsehen: Ab Mittag sind dort einmal mehr Quellwolken Thema, lokal muss mit Regenschauern gerechnet werden. Im übrigen Land bleibt es sehr sonnig und warm – ein perfekter Tag für Zeit im Freien: Frühtemperaturen 3 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.

Leider endet das Wochenende nicht, wie es begonnen hat. Am Sonntag ziehen von Westen her wieder Wolken auf und haben Regenschauer mit im Gepäck. Laut vorsichtiger Prognose bleibt es im Osten am längsten sonnig. Die Temperaturen kratzen aber noch einmal an der 20-Grad-Marke. 

Letztere rückt dann mit Start der neuen Woche leider wieder etwas in die Ferne. Es bleibt kühler als zuletzt, mit Höchstwerten von bis zu maximal 16 Grad. Die Sonne legt vor allem am Montag eine Pause ein: Der Himmel bleibt zumeist wolkenverhangen, auch Schauer sind möglich.

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