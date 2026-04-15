Dieser Kürbis gedeiht schon seit 50 Jahren

Generationenwechsel an der Kürbis-Spitze

Und dieses Konzept hat auch Zukunft: Das Plattenlabel hat Pollanz bereits an Gabriel Schmid übergeben, beim Verlag steht demnächst die Übergabe an Andrea Stift-Laube bevor. Und auch in den Sparten Bildende Kunst (Katharina Sieghartsleitner) und Theater (Melina Schuster) ist bereits eine junge Generation am Ruder. Dennoch blickt Posch nicht nur optimistisch in die Zukunft: „Es läuft gut und wir wollen wirklich nicht jammern“, sagt er, stellt aber auch fest: „Mit den Förderungen, die seit Jahren nicht mehr erhöht wurden, kommen wir wegen der Teuerung gerade so durch. Und auch Freiwillige zu finden, die den Betrieb mit Leidenschaft mittragen, wird immer schwieriger.“