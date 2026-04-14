ÖFB-Team auf Spuren eines legendären WM-Finales

32 Jahre später werden nun auch David Alaba, Marko Arnautovic und Co. sechs Tage nach ihrer Ankunft in den USA den Rasen des ikonischen Stadions betreten. Gegen Guatemala – selbst nicht für die WM qualifiziert – will sich Rot-Weiß-Rot für die Partien gegen Jordanien, Argentinien und Algerien warmschießen.