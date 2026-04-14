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ÖFB-Team auf Spuren eines legendären WM-Finales

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.04.2026 12:34
Das Rose Bowl Stadium in Pasadena
Das Rose Bowl Stadium in Pasadena(Bild: Rainer Bortenschlager)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat den letzten Test vor der Weltmeisterschaft fixiert. Die Truppe von Ralf Rangnick trifft am 10. Juni (21 Uhr Ortszeit – 11. Juni, 6 Uhr MESZ) – also eine Woche vor dem Auftakt gegen Jordanien – im legendären Rose Bowl Stadium in Los Angeles auf die Auswahl von Guatemala. 

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Die über 90.000 Zuschauer fassende Arena in Pasadena war 1994 Schauplatz eines geschichtsträchtigen WM-Endspiels. Damals krönte sich Brasilien im Elfmeterschießen gegen Italien zum vierten Mal zum Weltmeister.

Das Rose Bowl Stadium – Heimstätte der UCLA Bruins – war Austragungsort des WM-Endspiels 1994.
Das Rose Bowl Stadium – Heimstätte der UCLA Bruins – war Austragungsort des WM-Endspiels 1994.(Bild: Rainer Bortenschlager)

Italiens Held patzt
Tragischer Held war Roberto Baggio. 1993 noch zum Weltfußballer gewählt, versagten „dem göttlichen Zöpfchen“ im Penaltyschießen die Nerven, sein Schuss segelte über die Latte hinweg, der Titel war damit pfutsch.

32 Jahre später werden nun auch David Alaba, Marko Arnautovic und Co. sechs Tage nach ihrer Ankunft in den USA den Rasen des ikonischen Stadions betreten. Gegen Guatemala – selbst nicht für die WM qualifiziert – will sich Rot-Weiß-Rot für die Partien gegen Jordanien, Argentinien und Algerien warmschießen. 

Vor dem Test gegen Guatemala steht am 1. Juni um 20.45 Uhr das finale Heimspiel vor dem WM-Start gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf dem Programm. 

(Bild: Kronen Zeitung)

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Die Abreise in die USA ins Team Base Camp erfolgt am 4. Juni. Das Aufgebot für den Vorbereitungslehrgang, der am 27. Mai am ÖFB-Campus in Wien-Aspern startet, wird Teamchef Ralf Rangnick am 18. Mai bekanntgeben. Der finale WM-Kader ist gemäß FIFA-Richtlinien bis spätestens 1. Juni, unmittelbar nach dem Länderspiel gegen Tunesien, zu melden.

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