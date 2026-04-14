Vergewaltigung? Neue Vorwürfe gegen Ex-„Gunner“

Thomas Partey vom FC Villarreal bestreitet neue Vorwürfe sexueller Gewalt vor Gericht. Dem 32-jährigen Ghanaer wird vorgeworfen, 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben.
Partey, der bis letzten Sommer fünf Jahre für Arsenal auflief, plädiert in London auf nicht schuldig. Bereits zuvor war er wegen weiteren fünf Fällen von Vergewaltigung angeklagt worden.
Konkret soll der Fußballer laut Angaben der Londoner Metropolitan Police und Staatsanwaltschaft in den Jahren 2021 und 2022 eine Frau zweimal und eine andere Frau dreimal vergewaltigt haben.
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