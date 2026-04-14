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In London vor Gericht

Vergewaltigung? Neue Vorwürfe gegen Ex-„Gunner“

Premier League
14.04.2026 06:48
Schwere Vorwürfe gegen Thomas Partey
Schwere Vorwürfe gegen Thomas Partey(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Thomas Partey vom FC Villarreal bestreitet neue Vorwürfe sexueller Gewalt vor Gericht. Dem 32-jährigen Ghanaer wird vorgeworfen, 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben.

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Partey, der bis letzten Sommer fünf Jahre für Arsenal auflief, plädiert in London auf nicht schuldig. Bereits zuvor war er wegen weiteren fünf Fällen von Vergewaltigung angeklagt worden.

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Konkret soll der Fußballer laut Angaben der Londoner Metropolitan Police und Staatsanwaltschaft in den Jahren 2021 und 2022 eine Frau zweimal und eine andere Frau dreimal vergewaltigt haben.

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