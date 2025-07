Ex-Arsenal-Star als Sex-Verbrecher angeklagt!

Partey war im Oktober 2020 für rund 50 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid in Spanien zu den „Gunners“ gewechselt. Für Arsenal hielt der 51-fache Teamspieler von Ghana (14 Tore) in 167 Pflichtspielen (9 Tore) seine Knochen hin. Am 30. Juni lief sein Vertrag in London aus, seither ist er vereinslos ...